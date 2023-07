Biella, via De Gasperi a senso unico

A Biella, in via De Gasperi, sarà istituito il senso unico.

La decisione è contenuta in una ordinanza comunale che porta la data del 26 giugno nella quale si legge che vista l’istanza pervenuta da parte di un cittadino in merito alla pericolosità dell’intersezione tra viale Macallè e via De Gasperi, ritenuto che, a seguito di sopralluogo, la via De Gasperi necessiti di un provvedimento viabilistico poiché le misure non consentono un doppio senso di marcia, sarà istituito il senso unico di marcia in via De Gasperi con direzione nord-sud, tratto compreso tra via Rey e viale Macallè.