Biella: attenzione, lavori in via Torino, chiuso un tratto fino a venerdì

Da oggi lunedì 3 Luglio a Venerdì 7 Luglio 2023 alle ore 18.00 (e comunque secondo le necessità di cantiere), per lavori urgenti sulla rete fognaria, a Biella rione San Paolo è stata chiusa via Torino, nel tratto fra via Piave e piazza Adua.

Il cantiere comporta anche modifiche alla linee dei Bus: le corse interessate delle Linee:

55 (149) — Biella – Verrone – Massazza – Vercelli

300 — Biella – Cossato – Valdilana Valle Mosso – Trivero

320 — Biella – Chiavazza – Ronco – Ternengo

340 — Biella – Tollegno – Andorno – Piedicavallo

370 — Biella – Vernato – Oremo – Vandorno – Barazzetto

380 — Ivrea – Mongrando – Biella – Candelo – Verrone

500 — Biella – Massazza – Villanova – Carisio – Milano

549 — Occhieppo – Biella – Vigliano – Candelo – Verrone Fiat

provenendo da via Trossi (55 – 500), piazza San Paolo (300 – 320 – 340 – 370 – 380) o viale Macallé (549) giunte in piazza Adua, percorreranno viale Roma verso piazza San Paolo, via Carso, via Piave, via Torino, percorsi normali e viceversa.

Nei due sensi verrà quindi temporaneamente soppressa la fermata:● via Torino teatro Odeon / angolo via Massaua, mentre la fermata di viale Roma sarà effettuata in entrambe le direzioni.