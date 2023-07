Pollone, le auto storiche del 5° Memoriale Enrico Leone incantano gli appassionati e non solo

Il memoriale è, e vuol essere solidarietà oltre che una prestigiosa vetrina di auto non solo storiche.

40 auto e 4 moto si sono date appuntamento per il 5° Memorial Enrico Leone il raduno di auto epoca organizzato dalla Pro Loco di Pollone, con partenza dal parcheggio Burcina alle 09,00 di domenica 25 giugno. Questo il programma: la presentazione delle auto si è svolta presso il CC. Commerciale gli Orsi di Biella, per poi proseguire per una visita a Verrone presso l’outlet del main sponsor Modesto Bertotto. Il lungo corteo ha poi attraversato la Baraggia di Candelo , via Italia a Biella con destinazione Pralungo dove ad attendere le auto una discreta compagine di appassionati e curiosi.

La visita programmata al Birrificio Un Terzo, che ringraziamo per la disponibilità, ha permesso a tutti gli equipaggi di saperne di più su come si realizza una birra e il titolare Enrico ha certamente coinvolto i presenti in una inaspettata lezione sulla produzione della bevanda a base di malto d’orzo. Al ritorno a Pollone ad attendere i partecipanti un parco chiuso presso il grande parcheggio del Parco Burcina, dove le auto sono state parcheggiate in bella mostra per permettere di poterle ammirare. Un raffinato pranzo all’ombra di gazebo curato e servito in piazza San Rocco dal catering La Bettola di Carisio.

Durante il pranzo, vari momenti conviviali e una simpatica estrazione a sorte, grazie all’immancabile supporto ricevuto dagli sponsor: Modesto Bertotto, Allianz Bank, Riso DAMA, BOOM, Massera, Menabrea e Lauretana ha voluto premiare tutti. Un premio speciale per la simpatia è andato ad un equipaggio, Maria Grazia e Sandro in costume da perfetti gangster che a bordo di una nerissima Citroen Traction Avant del 54 ha dato vita ad un simpaticissimo siparietto in stile “gangster story” con tanto di mitra e pistola.

La proloco ringrazia tutti i collezionisti che hanno voluto premiarci con la loro presenza e un invito a tutti per la 6° edizione di questa bella iniziativa in ricordo di Enrico Leone..