Valdilana, al via l’alloggio di vita autonoma: è realtà il progetto “Oasi del Benessere”

Il 19 giugno scorso l’alloggio di vita autonoma di Valdilana, in frazione Pratrivero, ha iniziato le attività con l’inserimento di 5 persone disabili nel piano destinato alla residenzialità, in quella che è diventata la loro nuova casa.

La struttura, un tempo sede dell’ex scuola primaria, grazie al progetto del Comune e al successivo finanziamento della Regione Piemonte, è stata riadattata per i nuovi utilizzi: alloggio per l’autonomia, laboratori e palestra. L’edificio è stato inaugurato nel mese di settembre 2022 e concesso in gestione al Cissabo che ha provveduto ad ampliare il progetto Oasi del Benessere trasferendo, da gennaio 2023, i laboratori occupazionali, in cui sono coinvolte 15 persone, attività precedentemente svolte presso l’RSA San Bernardo al Centro Zegna.

“L’augurio da parte mia e di tutta l’amministrazione ai nuovi inquilini dell’alloggio che stanno vivendo questo nuovo percorso di autonomia è quello di continuare a essere soggetti partecipi e propositivi della nostra comunità – spiega il sindaco Mario Carli - Con questa apertura si porta a compimento un progetto condiviso dal Comune e dalle famiglie di persone fragili, che a partire dal 2012 hanno iniziato a riflettere insieme sul tema dopo di noi. Nasceva quindi il progetto definito Oasi del Benessere, sostenuto da Fondazione Zegna, comune di Trivero, Cissabo ed enti del terzo settore e che, grazie ad un efficace lavoro di rete, ha portato allo sviluppo di questo importante servizio in favore del nostro territorio”.

“Vorrei, infine, sottolineare altri due aspetti – sottolinea - Il primo è di aver recuperato uno stabile dismesso, la ex scuola e di averlo trasformato per essere riutilizzato secondo le esigenze della nostra comunità, nella convinzione che è meglio affrontare i cambiamenti piuttosto che subirli. Il secondo aspetto è legato alla creazione di servizi che, oltre a promuovere il benessere, garantiscono nuove opportunità occupazionali. Nello specifico 7 operatori professionali sono ora impiegati per funzionamento della struttura. Prossimo passaggio sarà l’intitolazione dello stabile a Paola Tura, maestra della scuola di Pratrivero, persona molto attiva nella comunità e attenta e sensibile alle esigenze delle persone che incontrava”.