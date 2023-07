“Historic Cafès Route”: un progetto di collegamento culturale tra i caffè storici europei

Nell'ambito del progetto "Historic Cafés Route" alle Gallerie d'Italia di Torino, l'Associazione Caffè Storici di Torino e del Piemonte ha organizzato un incontro a cui hanno partecipato anche l'assessore allo Sviluppo economico e al Turismo della Città di Biella Barbara Greggio, il consigliere della Città di Biella Roberto Nervosa e il titolare del Caffè Deiro di Oropa Simone Russo.

Erano presenti, tra gli altri, il presidente Visit Piemonte Giuseppe Carlevaris, Paolo Bertolino, segretario generale Unioncamere Piemonte, Dario Gallina, presidente Camera di Commercio di Torino e Roberta Alberotanza per il Ministero del Consiglio D'Europa. Ha consegnato i certificati Vitor Sa' Marques, presidente dei Caffè storici del Portogallo e membro europeo del Percorso dei Caffè Storici. I Caffè storici sono entrati a far parte dell’Associazione europea “Historic Cafés Route”, un progetto di collegamento culturale tra tutti i caffè storici europei, certificato nel 2022 come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa.

“Sono lieta di poter inserire il Biellese tra i Caffè storici promossi dal Consiglio d'Europa - dichiara l’assessore Barbara Greggio -. Abbiamo il Caffè Deiro certificato ed il caffè Ferrua. La storia degli arredi, delle ricette e la tradizione sono elementi di qualità che contraddistinguono le attività commerciali, tramandando saperi culturali e innestando attrazione turistica verso il nostro territorio. I Caffè Storici hanno attraversato la storia del nostro Paese, superando crisi, guerre, conflitti sociali e mille difficoltà, che accompagnano anche i giorni nostri: sono infatti testimoni silenziosi e immutati della storia di Biella e, inevitabilmente, attirano turisti, appassionati e curiosi da tutto il mondo”.