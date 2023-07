Giornata del Migrante, a Valdilana una giornata all'insegna dell'accoglienza e della condivisione

L’8 luglio, in occasione della Giornata del Migrante, il comune di Valdilana e il gestore del progetto S.A.I. (ex SPRAR) Coop. Maria Cecilia Onlus organizzano, presso il PalaGiletti in frazione Ponzone, un pomeriggio di condivisione e riflessione con la comunità sui temi dell’accoglienza. Il titolo della giornata, “100 anni di migrazione…e la storia continua”, vuole ribadire la capacità del nostro territorio di accogliere e integrare prima le migrazioni interne e, in epoche recenti, persone provenienti da paesi stranieri.

Gli interventi dello scrittore e giornalista Luca Rondi e del professor Orsi ci aiuteranno a capire le cause e le contraddizioni del fenomeno migratorio attuale e del passato. L’evento darà grande risalto al report delle attività svolte dal progetto Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) del Comune di Valdilana. Il coordinatore Gianluca Coppa presenterà i risultati raggiunti dal progetto nei sei anni di attività. L’amministrazione comunale ritiene indispensabile questa condivisione pubblica poiché un’accoglienza efficace e funzionale, appare una situazione naturale e quotidiana e spesso viene data per scontata. L'obiettivo? Sottolineare i risultati raggiunti, perché un buon progetto migliora il benessere degli ospiti e della comunità che accoglie. A questo proposito verranno proposte due testimonianze (comunità Tamil e Ibrahim Djire) che renderanno maggiormente empatici e concreti i contenuti espressi dalla Tavola Rotonda coordinata da Silvia Malpangotti.

Al termine della conferenza verrà offerta a tutti i cittadini una cena etnica preparata da alcune comunità presenti nel territorio preparata con l’aiuto e la collaborazione delle Pro Loco di Trivero, Mosso, Italia Chef, la ditta che si occupa della ristorazione scolastica e bar Teo’s Caffè. Parteciperanno a questo evento i centri estivi di Trivero, Ponzone e del Mortigliengo con un torneo di calcio che testimonia che l’integrazione è già presente nelle realtà scolastiche ed educative tra i nostri ragazzi e giovani. Presente anche l’associazione calcistica Valdilana Biogliese per l’aiuto per l’organizzazione. L’intera iniziativa è stata possibile grazie alla rete di ValdilanAccoglie (Caritas, Mani Tese, Associazione Giorgio e Nino Maurel, Cresco; Gruppo Vincenziano Marlene Delbrel, Parrocchie di Valdilana).