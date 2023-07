Piatto, al ristorante Al Fuori Campo la cena di pesce crudo

Il mare è arrivato a Piatto? No, ma al ristorante Al Fuori Campo è in programma un ricco menù di pesce, che porterà i commensali a gustare specialità di mare con il massimo della fragranza. Al Fuori Campo, moltissime serate enogastronomiche a tema, per soddisfare i palati più esigenti con il massimo dell’esplosione sensoriale.

Per gli amanti del pesce sarà l’occasione per una serata frizzante, con la possibilità di scegliere anche dal menù alla carta.

Durante la serata verrete accompagnati dal sottofondo musicale di Gianpaolo Guercio, alla tastiera e Dario Retegno, al Violino.

LA NOSTRA PROPOSTA:

Antipasti

- l nostro crudo di mare con calice di bollicine: Ostriche, Noci di Mare, Cannolicchi, Gamberi viola.

- Tartare di Tonno con julienne di cipolla caramellata.

- Tagliatelle di Seppia, Scorza di Lime.

Primo

- Tagliolini Neri fatti in casa, pomodorini, Scampi e la sua Bisque.

Dolce

- Sorbetto limone e salvia

Il costo complessivo è di 68 euro, comprensivo di coperto, acqua e caffè.

La cena si terrà venerdì 7 luglio Al Fuori Campo, in Frazione Malina 5/A di Piatto, a 1 km da Valdengo.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria entro mercoledì 5 luglio.

Per ulteriori informazioni: 015.897.2030.