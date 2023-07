Secondo turno di gara, secondo podio: la ritmica Pietro Micca in evidenza a Rimini FOTO

Secondo turno di gare per la ritmica Pietro Micca che continua la sua avventura a Rimini per i Nazionali di Ginnastica in Festa. Insieme alla allenatrice Irina Liovina, ritornano sul campo le atlete: Rebecca Gallo, Micheletti Elisabetta, Giordano Isabella, Diletta Dagostino e Vezzoli Bianca. Rebecca Gallo partecipa per il livello LC, categoria A3, con il programma a palla e nastro.

Ottima la performance a nastro per cui guadagna l’accesso alla finale di specialità e termina con una buonissima nona posizione. 47esima alla palla. Micheletti Elisabetta ritorna con i suoi esercizi a palla e clavette, sempre nel livello LC categoria A2. Una gara eccellente per la Micheletti che guadagna la finale alle clavette e occupa il quinto posto nazionale, buono anche l’esercizio alla palla, sfiora la finale al 13esimo posto. Giordano Isabella con il suo sorriso smagliante gareggia fra le A4 LC. Brava a nastro e palla con due esercizi frizzanti. Si classifica 24esima a palla e 45esima a nastro.

Dagostino Diletta, per lei grande soddisfazione alle clavette, con cui guadagna la finale nazionale e si posiziona al nono posto italiano LC J1. Qualche errore nella specialità a nastro conclude al 37esima posto. Grande ritorno nel livello LB2 A3 per Vezzoli Bianca che si veste d’oro e vince il titolo italiano alla palla. Bene anche al nastro, con cui termina al 15esima posto. Soddisfatte le tecniche Marta Nicolo, Irina Liovina e Rosso Elisabetta. Per loro l’esperienza nazionale continua con le atlete del livello LA e le senior del livello LE.