Rivetti si laurea cintura nera di kickboxing e muay thai

Domenica scorsa a Rosate in provincia di Milano si sono svolti gli esami per istruttori, maestri e cinture nere di Kick Boxing, K1, Muay Thai. Fase conclusiva del percorso di formazione insegnati di sport da combattimento organizzata dalla Federazione WFC –WBFC del Presidente Franco Scorrano.

Una trentina gli atleti, che superati i test teorici, hanno indossato le protezioni per la dimostrazione pratica di fronte alla commissione esaminatrice composta da una decina di Maestri. Il trentenne Mattia Rivetti che si allena presso la Palestra Fitness For Life, ha superato positivamente la prova per cintura nera di Kick Boxing K1, e 6 khan di Muay Thai con voto finale “ottimo”.

Mattia ha dedicato tantissimi anni agli sport da combattimento anche come agonista, potenza dei colpi uniti alla tecnica e dedizione, sono state le qualità che gli hanno permesso di ottenere questo importante traguardo.

Il suo Maestro Fenaroli Daniele 7° Dan commenta: “Sono molto felice per Tia, e aggiungo che ero in commissione e chiaramente non ho potuto partecipare al giudizio, ma i miei colleghi hanno fatto notevoli elogi a Mattia, consigliandolo solo di aver minor tensione per i prossimi impegni” continua “sono anche onorato di aver ricevuto la certificazione di “Formatore di 1° livello” direttamente dal Presidente Scorrano, che considero un punto di riferimento per queste discipline a livello nazionale”.