Il Cavaglià nell'Academy del Milan - FOTO

Il Cavaglià nell'Academy del Milan. Da sinistra: De Rosa, Brizi, Corbellini - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Grande serata di calcio venerdì 30 giugno al Polivalente di Cavaglià, per ufficializzare l'affiliazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Cavaglià all'Academy del Milan per la stagione 2023-2024.

Una bella iniziativa per insegnare calcio e valori dello sport a bambine e bambini del Cavaglià.

Presenti sul palco del Polivalente il Sindaco di Cavaglià Mosé Brizi, il Presidente del Cavaglià Calcio Bartolomeo De Rosa, ed il Tecnico Supervisore del Milan Academy Antonio Corbellini.

“Voi bambini – dichiara il Sindaco Brizi – dovete giocare a calcio con divertimento e con umiltà”.

Antonio Corbellini, che ha regalato al Cavaglià la maglia di Theo Hernandez e un pallone autografato dai giocatori rossoneri, ha spiegato come lavora il Milan Academy, accademia con quasi 100 affiliazioni all'attivo.

“La nostra idea è insegnare calcio ai bambini multimediali di oggi, - afferma Corbellini - che hanno mille occasioni di divertimento diverse dal calcio. Fare calcio crea socialità e crescita per la tecnica perchè si giova a calcio, per il benessere fisico, e per il carattere quando si fa bene una partita e si migliora insieme ai compagni”.

“Oltre ai bambini – continua Corbellini – noi formiamo le persone che girano attorno a loro. Dirigenti, allenatori e genitori, che devono essere allineati sull'idea di fare divertire i bambini: il risultato è una conseguenza e non un obiettivo del giocare a calcio. Per questo noi organizziamo sul territorio visite dei tecnici, incontri formativi e di approfondimento tecnico”.

Per i bambini del Cavaglià che parteciperanno all'Academy un altro regalo. “Tutti i bambini dell'Accademy – dichiara Corbellini assisteranno alle partite casalinghe del Milan, ad eccezione di Juventus, Napoli e Inter, con possibilità per alcuni di vedere da vicino il riscaldamento prepartita del campioni rossoneri”.

Soddisfatto il Presidente De Rosa che annuncia novità per la prossima stagione: “Oltre alla squadra di Terza Categoria, e quella di Calcio a 5 Femminile, stiamo allestendo le squadre Juniores ed Allievi”.