Campionati Nazionali Under 12: al Golf Cavaglià vincono Colombo e Girardi FOTO

Dopo due splendide giornate di golf e sano agonismo si sono conclusi ieri al Golf Club Cavaglià i Campionati Nazionali Baby Under 12 maschili e femminili che hanno visto la partecipazione di 140 promesse del golf azzurro provenienti da tutta Italia a sfidarsi sulla distanza di 36 buche in una gara che si conferma soprattutto una bella festa per giovanissimi, molti dei quali alla prima esperienza in una competizione importante.

Sul percorso biellese (par 68, al suo terzo evento tricolore) hanno brillato Stella Vittoria Colombo (Golf Milano) e Leonardo Girardi (Verona) che malgrado la giovanissima età hanno firmato score eccellenti andando così a iscrivere il nome su un albo d'oro dove compaiono tra gli altri il compianto Teodoro Soldati, Matteo Manassero, Alessia Nobilio e Giovanni Binaghi (vincitore lo scorso nei Campionati Internazionali Under 16 a Le Betulle).

Grandissimo equilibrio nel torneo maschile che si è deciso solo dopo la prima buca di playoff con Leonardo Girardi che chiudeva la buca 8 in par mentre il suo rivale Massimo Vittorio Miano (Campodoglio), dopo un bel driver in centro fairway, sbagliava a destra il colpo al green finendo con un bogey. Entrambi avevano terminato la prima giornata in vetta al leaderboard e consegnato una carta finale di 135, -1 (67 nel primo round e 68 nel secondo). Sul podio al 3° posto Raffaele Caianiello con 140 (68, 72, +4).Vittoria di misura anche nella gara femminile dove è andata a segno la milanese Stella Vittoria Colombo con uno score finale di 138 (70, 68, +1). In seconda posizione ad un colpo la toscana di Castelfalfi Viola Guerrini con 139 (77, 68 +2). Terza con 141 (69, 72, +4) la portacolori del Parco di Roma Martina Benazzo che aveva chiuso al comando la prima giornata.

Tra gli iscritti anche un poker di biellesi che si sono ben difesi giocando tutti sotto il proprio handicap. Il migliore è stato il giovanissimo (10 anni appena compiuti) Tommaso Falla (Cavaglià) 33° con 153 (78, 75, +17), seguito da Andrea Rosso (Biella Betulle) con 169 (85, 84, +33), Filippo Viano (Biella Betulle) con 171 (84, 87, +35) e Andreas Borello (Cavaglià) con 177 (88, 89, +41).Precisa e puntuale la direzione del torneo di Flavio Siccardi coadiuvato dal suo team di arbitri federali.

Il sodalizio guidato dal Presidente Paolo Schellino, che proprio quest’anno festeggia 25 anni, ha ospitato per la terza volta la manifestazione dopo le bellissime edizioni del 2020 e 2021 vinte rispettivamente da Edoardo Spluga e Davide Maltese a livello maschile e Diana Maria Casartelli e Emma Mesini nel femminile: <<Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di aver accolto nuovamente questo evento che ha animato il club per tutto il fine settimana e creato con la presenza di genitori, accompagnatori e tecnici un indotto molto positivo al comparto turistico del territorio – spiegano dal club -. Una bella festa di sport nel nostro 25° anniversario di attività con ragazzi e ragazze che rappresentano il futuro del golf azzurro>>.