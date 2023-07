Calcio, un nuovo ingresso in società alla Chiavazzese

La Chiavazzese ‘75 è lieta di comunicare ufficialmente l’ingresso in società del dirigente Francesco Capra. Il neo dirigente blu-cremisi sarà responsabile dell’area logistica e, contestualmente, verrà inserito nello staff dirigenziale della Prima Squadra. Francesco Capra vanta un’esperienza pluriennale in tali mansioni in varie società calcistiche del biellese ed il suo ingresso in Chiavazzese permetterà a tutto il Club di compiere un ulteriore salto di qualità.

La Società rende nota inoltre la permanenza del dirigente responsabile e accompagnatore della Prima Squadra di Promozione Fabrizio Rossetto. Persona dagli ottimi valori e con competenze eccelse per ciò che riguarda la gestione, l’organizzazione e la coordinazione dell’intera squadra e tutto ciò che concerne ad essa.

Il primo obiettivo stagionale del Club del Presidente Lorena era quello di inserire nuove figure dirigenziali nell’organigramma societario di modo da rendere ancora più solida e professionale la società blu-cremisi. Con l’ingresso di tali dirigenti, e con quelli annunciati i giorni passati, l’obiettivo prefissato si ritiene raggiunto.

Le prime parole in blu-cremisi di Francesco Capra: “Era mia intenzione ritornare nel mondo del calcio dopo un anno “sabbatico” e difatti, quando mi ha contattato il Presidente Lorena ed il DS Rosso, non ho esitato ad accettare ciò che mi hanno proposto. Arrivo in un ambiente che conosco molto bene visto che ho seguito la Chiavazzese dall’”esterno della rete” la passata stagione. Qui trovo un ambiente sano, familiare e molto serio; conosco molte delle persone che lavorano per la Chiavazzese e di ciò sono molto contento. Sono pronto ad iniziare la mia avventura qui a Chiavazza e già da ora sono al lavoro con la società in vista della nuova stagione”.