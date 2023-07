Calcio, due Open Days con il Vigliano: c'è anche l'ex Roma Valerio Virga

Quattro giorni dedicati allo sport e alle giovane generazioni. Doppio Open Day per la società FC Vigliano che apre le porte a tutti/e i/le giovani/e del territorio. I nati del 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013 potranno ritrovarsi al Comunale di Vigliano Biellese (in via Alpini 19) sabato 8 (dalle 16) e mercoledì 19 luglio (dalle 18.30). I nati del 2012, 2011 e 2010 potranno raggiungere il campo sportivo mercoledì 12 (dalle 18.30) e sabato 15 luglio (dalle 16).

“In questi appuntamenti saranno presenti tecnici qualificati e l'ex giocatore dell'AS Roma Valerio Virga – spiega il responsabile del settore giovanile Michele Rovere – Una buona occasione per prendere dimestichezza e confidenza col pallone in compagnia. A seguire verrà distribuita la merenda a tutti. Per qualsiasi informazione si può contattare il numero 345.3165636”.