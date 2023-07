Biella Rugby, Nicola Mazzucato è il nuovo responsabile tecnico del settore Seniores

Biella Rugby Club si affida all’esperienza e alla professionalità di Nicola Mazzucato per continuare a perseguire gli ideali di crescita del club. Ex giocatore di rugby a XV con una carriera di tutto rispetto anche in campo internazionale, Mazzucato ha giocato nel massimo campionato italiano e conquistato vari titoli di Campione d’Italia, nel ruolo di trequarti/ala, con Padova, Benetton, Calvisano e Rugby Parma, prima di trasferirsi in Inghilterra dove ha disputato la sua ultima stagione agonistica nel 2007/2008 con il Waterloo Rugby di Liverpool.

Ha ottenuto diversi caps grazie alle convocazioni ad impegni internazionali e alla partecipazione alla Coppa del Mondo di Rugby che si è disputata in Galles nel 1999. Tornato in Italia si è dedicato con passione e competenza alla formazione dei talenti emergenti. Prima come assistente allenatore al Gran Parma, poi come head coach di Padova. A seguire ha allenato le giovanili di Monti e Accademia Fir U18. Un anno in UK con la Sheffield Medical RFUC nel ruolo di capo allenatore, poi ancora in Italia con Arezzo e Pesaro. L’ultima stagione l’ha trascorsa sulla panchina di Mogliano Veneto (Top 10) con il ruolo di allenatore dei trequarti. Dalla stagione 2023/2024 sarà il nuovo responsabile tecnico del settore Seniores che comprende Under 18, Serie C (EVO) e Serie A (PERFORMANCE).

Nicola Mazzucato: “Sono molto felice di avere l’opportunità di lavorare per una società sportiva che ho sempre ammirato per organizzazione, struttura e professionalità. Già un paio di anni fa ero venuto in visita al club per parlare di una possibile collaborazione con la dirigenza, ma in quella occasione, purtroppo, non ci furono le condizioni per dare vita al progetto che avevamo ideato a causa delle numerose problematiche post Covid. Ho ripreso a confrontarmi con la società al termine dell’ultima stagione sportiva. Qualche telefonata, un incontro in presenza e abbiamo deciso di intraprendere un percorso insieme, un percorso finalizzato alla crescita tecnica e organizzativa del club. Il mio ruolo non sarà esclusivamente quello di tecnico, ma comprenderà altre mansioni strategiche fondamentali per lo sviluppo futuro. Abbiamo molto lavoro da fare e proprio per questo motivo, già dalla prima settimana di luglio sarò a Biella per iniziare a programmare il lavoro e per incontrare di persona tutti i componenti della società. Gli obiettivi a breve termine sono quelli di creare una struttura di base solida che permetta, attraverso una dettagliata programmazione, lo svolgimento delle attività rivolte alla crescita tecnico/tattica, fisica e mentale degli atleti Brc. Per quanto riguarda il medio e lungo termine, ci confronteremo nelle prossime settimane per fissare gli obiettivi e creare un piano d’azione”.

Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “Come ha appena ricordato Nicola, i contatti con lui risalgono a qualche anno addietro. Nonostante la buona sintonia non siamo mai riusciti a dar vita ai progetti che ci eravamo preposti, ora finalmente la collaborazione avrà inizio e la cosa ci riempie di entusiasmo. Reputiamo Nicola una persona molto seria, molto preparata e molto competente, da qui la scelta di affidargli il ruolo di responsabile tecnico del settore Seniores. Sarà una figura di supporto allo staff della Serie A ed un ruolo più pratico, che prevede una maggiore presenza sul campo, per quanto riguarda le altre due categorie di sua competenza: Under 18 e Serie C. La sua esperienza nella gestione e sviluppo di club farà sì che Nicola darà una mano alla società nell’affinare e migliorare diversi singoli progetti e l’organizzazione generale del club per migliorare lo stesso in termini numerici e qualitativi. Non nascondo che siamo molto contenti per il suo arrivo, non mi resta che augurargli, a nome di tutti, un enorme in bocca al lupo”.