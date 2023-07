Bi Roller brilla a Cologno Monzese: Annibale Sangiorgi sul podio nella gara sprint e “cucciolata” per il piccolo Gabriele Scanzio

Si è svolto sabato 1° luglio il Trofeo CNO di pattinaggio corsa a Cologno Monzese che ha coinvolto le categorie da Giovanissimi ad Allievi e per Bi Roller hanno corso 3 atleti: Andrea Mazzola categoria Ragazzi e Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi categoria Allievi. Oltre agli agonisti, in pausa pranzo si è svolta la “cucciolata” che ha visto il piccolo Gabriele Scanzio cimentarsi nel giro di pista mettendo in mostra un bellissimo sorriso sul viso e indossando la maglia Bi Roller.

Gabriele che vive a Milano ma viene sovente a Biella a trovare i nonni ha iniziato a pattinare a Biella con Bi Roller l’estate scorsa e in questi mesi si è appassionato allo sport, così tanto da sceglierlo come attività sportiva e in queste settimane inizierà un corso di pattinaggio da svolgere a Milano proprio presso la società sportiva Alpinline, organizzatrice del Trofeo di Cologno Monzese. Tornando alla gara, gli atleti Bi Roller si sono cimentati in 3 gare: la sprint, la lunga e la staffetta americana. Il risultato più rilevante della giornata è stato conseguito da Annibale Sangiorgi che ha corso un’ottima qualifica nella gara sprint, passando il turno con il secondo miglior tempo e accedendo alla finale a 6 atleti. Quindi ha corso una bella finale conquistando la 3° posizione del podio. Meno brillante per lui la gara lunga, 5000 metri a punti, dove non è riuscito ad esprimersi al meglio e ha concluso in 11° posizione di classifica. Nella classifica combinata di categoria si è aggiudicato l’8° posto.Michele Rocchetti, pari categoria, nonostante lo sforzo compito specialmente sulla gara lunga, ha chiuso entrambe le competizioni al 9° posto e come 9° anche nella classifica combinata.

Infine Andrea Mazzola ha sfiorato la qualifica alla finale nella gara lunga, 5000 metri ad eliminazione, chiudendo in 17° posizione ed è arrivato 18° nel giro sprint.Nella gara americana, il team composto dal terzetto ha chiuso con la 7° posizione in classifica.Come sempre, Bi Roller ringrazia Acqua Lauretana e Sellmat che ci confortano e sostengono negli sforzi agonistici che proseguono in questa calda estate: tra 15 giorni gli atleti Bi Roller si cimenteranno nell’importante trofeo di Cassano che si svolgerà su due giorni vedendo impegnati al sabato le categorie maggiori Junior, Senior e Master e alla domenica dai Giovanissimi agli Allievi.