Andorno Micca, si continua con la scuola estiva per “non lasciare indietro nessuno”

L’Istituto Comprensivo di Andorno Micca continua a portare avanti da tre anni il progetto scuola-estate, nato nel 2021 per volontà dell’ex ministro Patrizio Bianchi al fine di promuovere il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo per far fronte alla crisi pandemica da Covid-19.

Il progetto ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie di Andorno Micca, Campiglia Cervo, Sagliano Micca, Pralungo, Tavigliano e Tollegno che sono stati impegnati per ben tre settimane, dal 12 al 30 giugno, da lunedì al venerdì e dalle 9 alle 12 presso le sedi di Tavigliano e Pralungo. Le maestre hanno avviato dei progetti artistico-naturalistico coinvolgendo le comunità locali.

I bambini hanno potuto dedicarsi a camminate nella natura, a rinfrescanti giochi con l'acqua, a visitare le bancarelle del mercato e a riscoprire i cinque sensi tramite attività mirate. Alcune giornate sono state dedicate a delle visite: al Cappellificio Cervo, alla fattoria Mercandino alla scoperta degli animali e presso la Cascina Giocosa, dove il proprietario Giambattista Canova ha fatto visitare ai bambini le coltivazioni di piante aromatiche, fiori, frutteti e il laboratorio in cui si estraggono gli oli essenziali e si producono le confetture.

I piccoli sono stati presso la biblioteca civica di Pralungo per una visita guidata della struttura dove hanno potuto leggere in tranquillità attingendo al patrimonio librario della struttura, ma è pure doveroso rivolgere un ringraziamento anche alla Biblioteca Civica sezione ragazzi Rosalia Aglietta Anderi di Biella, che ha permesso un cospicuo prestito di libri per l'estate.

Il progetto scuola estiva, anche se la crisi pandemica è tramontata, si è dimostrata una valida proposta: la sfida per la scuola resta la medesima di sempre, ovvero “non lasciare indietro nessuno” e questo principio viene perseguito utilizzando tutta la dedizione umana e professionale possibile, così come gli strumenti pedagogici, didattici ed operativi disponibili per far sì che la rete lanciata dalla comunità educante resti salda tra famiglia e territorio.