Strepitoso successo all'Enoteca Symposium all'insegna di ostriche e champagne FOTO

Era nell'aria che dalle importanti prenotazioni la serata di degustazione di Ostriche e Champagne organizzata dall'Enoteca Chiavazzese Symposium Wine Training avesse un grande successo, con la straordinaria partecipazione di importanti personaggi Biellesi.

Il sommelier Maurizio Mazzuchetti ha proposto due vini francesi che per le caratteristiche organolettiche si accostassero perfettamente alle ostriche di alto livello scelte per l'evento. Si è degustato Muscadet sevre et maine sur lie e Champangne NT Toubart brut prestige in abbinamento ad ostriche Fine de Claire e Gillardeau del distretto Francese di Marennes – Oléron, il piú importante luogo di produzione di ostriche in Francia. Si ringrazia l'esperto Enrico Fasano per l'assistenza nella scelta e nella preparazione degli squisiti frutti di mare di alto pregio.