"Sold Out" a Cossato per la Notte Bianca, è boom di visitatori (foto dalla pagina Facebook di Comune Cossato)

La Notte Bianca di Cossato ha richiamato un gran numero di visitatori. Musica, danza, arte, moda, esposizioni di auto storiche, spettacoli, luci itineranti e street food: sono solo alcune delle tante attività andate in scena ieri sera, 1° luglio, per le strade del centro cittadino. A riprova di come l'estate biellese e i numerosi appuntamenti in programma stiano riscuotendo numeri incredibili.