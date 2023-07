A Netro torna la Festa della Birra: ottimo cibo e serate musicali per tutti. Tra gli ospiti lo Zoo di 105

Annotatevi queste date 14/15/16 e 21/22/23 luglio, vietato mancare!!! Vi attendono due weekend esplosivi a Netro, dove la Pro Loco organizza la Festa della Birra.

Saranno due fine settimana all'insegna della buona compagnia. La manifestazione si terrà anche in caso di cattivo tempo, poiché il capannone è grande e in caso di pioggia le varie band si esibiranno all’interno. Saranno circa 70 i volontari, tutti impegnati con un unico obiettivo che è quello di fare una festa esplosiva offrendo a tutti i partecipanti buon cibo e ottimo intrattenimento musicale.

Che cosa ci sarà?

Presso il Polivalente di Netro venerdì 14 luglio sarà la serata inaugurale. Dalle 8 a tavola e dalle 22 musica con Energia discoteca Mobile! Ci saranno anche i coscritti del 2005.

Sabato 15 Luglio, ore 22:00 al Polivalente di Netro sarà un sabato con un salto nel passato grazie a "PASSIONE A 90". Dalle 8 in tavola con le specialità della serata RANE E PESCIOLINI e dalle 22 tutti a cantare e a ballare con le canzoni degli anni '90 e 2000 con Passione A 90.

Domenica 16 Luglio, ore 21:30 presso il Polivalente di Netro, in tavola dalle 20 ci sarà la PANISSA e in seguito serata di balli in compagnia della grande Orchestra Italiana Bagutti.

Venerdì 21 Luglio riprende la festa e per la prima serata del secondo weekend della Festa della Birra dalle 8 in tavola con la specialità della serata ALETTE PICCANTI e dalle 22 tutti pronti per ballare e divertirci in compagnia dello Zoo di 105.

Sabato 22 luglio in tavola ci sarà la bagna cauda dalle 20 e poi tutti a ballare con Discoinferno dalle 22.

E per l'ultima serata? Domenica 23 luglio ancora buoni piatti e buona musica: dalle 20 in tavola lumache alla parigina e cozze alla tarantina e poi dalle 22 Sonia De Castelli.