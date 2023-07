Lo Street Art Festival è un successo, in Riva oltre 3mila persone per la 2° serata (foto di Mattià Baù e staff organizzatori)

Lo Street Art Festival si conferma un autentico successo: oltre 3mila persone presenti ieri sera, 1° luglio, per la seconda serata dedicata all'arte di strada in città, giunta alla sua decima edizione. Magia, divertimento, perfomance per tutte le età: in tanti sono rimasti sorpresi dalla qualità degli spettacoli in programma che hanno animato lo storico quartiere Riva di Biella.

Emozionante l'estratto dello spettacolo Diritto alla Felicità, in scena in piazza San Giovanni Bosco con gli attori di Patatrac Teatro - Opificio dell’Arte (prodotto dalla cooperativa Domus Laetitiae), così come le acrobazie di Marcello Fares con la You Cyr, sulle note di Frank Buscaglione, nell'area spettacoli di Piazza del Monte. Applaudite anche le prove della compagnia Argentina Gatto Bianco Gatto Negro (a base di giocoleria e clowneria) e di Eddi Mirabella con il suo personaggio Sick Du Soleil. Apprezzata anche la chiusura di serata affidata ai ballerini dell’ad Cazy Swing Hornet che riscalderanno Piazza del Monte. Soddisfatto Paolo Robazza, presidente dell'Ente Manifestazione Biella Riva: “Sono stati raggiunti numeri incredibili. Sicuramente una giornata memorabile, siamo veramente contenti”.

Tra gli eventi collaterali proposti merita una particolare menzione la collaborazione con l’Istituto Belletti Bona: proprio ieri mattina si è tenuta l’esibizione di Bingo all’interno del Chiostro del Istituto per intrattenere gli ospiti ed i familiari della RSA cittadina. “Siamo orgogliosi di questa iniziativa – sottolinea Robazza – Abbiamo voluto portare alcuni spettacoli in presenza a chi non poteva recarsi di persona in piazza. È stato un momento toccante. Ricordiamo, infine, che le offerte raccolte durante tutto l’evento saranno devolute alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna".

Ma lo spettacolo non finisce certamente qui: anche oggi, 2 luglio, appuntamenti da non perdere per la decima edizione dello Street Art Riva Festival. Questo il programma: dalle 10 alle 17 giochi da tavolo e giochi di ruolo a cura dell'associazione Dado Giallo e Il Folletto. Alle 12 apertura dell'area StreetFood e StreetArtVillage, con esibizione/prove aperte dell'associazione BiRoller apartire dalle 17.

Poi sarà il turno dell'animazione a cura di Zoo Family e Cappuccetto Giallo (ore 19) e alle 21 spettacolo ATEMPO della compagnia Gatto Blanco Gatto Negro. A seguire Anteprima del Ratataplan Festival a cura del Duo Padella con il loro show di circo contemporaneo con biciclette, monocicli e tante sorprese!