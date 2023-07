Carla Vallata, l’artista biellese sbarca a Taiwan

Nei giorni scorsi Carla Vallata, artista biellese, ha incontrato un gruppo di turisti taiwanesi nel Biellese per qualche giorno nell’ambito di in un tour dell’Italia. I 7 turisti erano ospiti del nipote Achille Sangiorgi che è rientrato da poche settimane da un soggiorno di 9 mesi a Taiwan dove era stato ospite a casa di una di queste famiglie.

Nel breve tour biellese che ha comportato un soggiorno a Rosazza con percorso turistico all’interno del paese, visita in Oasi Zegna e al Centro Zegna a Trivero e cena a base di polenta concia ad Oropa al ristorante Valfré, Achille ha pensato di portare gli amici in visita alla nonna Carla Vallata e al suo personale show room. Le turiste hanno molto apprezzato le opere di scultura e l’artista biellese ha pensato di omaggiare loro dei piatti artigianali in ceramica che nei prossimi giorni prenderanno il volo per Taipei.