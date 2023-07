A Candelo si presenta il libro di Bea Buozzi

Conto alla rovescia per la presentazione del nuovo romanzo di Bea Buozzi "L'anno delle parole ritrovate", vincitore del premio Selezione Bancarella 2023, che si terrà domenica 9 luglio dalle 16.30 presso la Sala Cerimonie del Ricetto di Candelo.

Bea Buozzi, nata sotto il segno della rondine ma stanziale sotto il cielo di Milano, è una story teller a tempo indeterminato e una cacciatrice di sogni a progetto. Dopo aver fatto sognare con le sue cenerentole metropolitane nella trilogia dei tacchi (“Matta per Manolo”, “Tutte Choo per terra” e “La vita è una Loubou meravigliosa” editi da Mondadori), ha fatto viaggiare i suoi lettori in pieno lockdown, con “Love Trotter” (SEM).

Dopo “L’anno dei nuovi inizi”, torna la compagnia ironica e travolgente di palazzo Ranieri. Sullo sfondo di una Milano che riparte, le vicende di un anno che non dimenticheremo: il conflitto in Ucraina, il giubileo della regina Elisabetta, le elezioni presidenziali.