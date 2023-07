Cade in un canale di scolo lungo la strada per il Santuario d'Andorno, soccorso un giovane nella notte FOTO

Delicata operazione di soccorso di un uomo di circa 24 anni, caduto in un canale di scolo profondo circa 6 metri. L'allarme è stato lanciato intorno alle 3 di questa notte, nel comune di Campiglia Cervo, lungo la strada che porta al Santuario di San Giovanni d'Andorno.

Stando alle prime informazioni, il giovane avrebbe riportato una ferita ad una gamba. Sul posto si è portato il Nucleo SAF dei Vigili del Fuoco assieme ai sanitari del 118 per le operazioni di recupero del ragazzo, imbarellato e trasportato a bordo dell'ambulanza in direzione dell'ospedale. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito. L'intervento si è concluso intorno alle 5 di questa mattina, 2 luglio.