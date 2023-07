Biella, due cuccioli soccorsi dalle forze di Polizia. Ma Fortunella non ce l'ha fatta

“Fortunella non ce l'ha fatta. E' morta tra tante sofferenze. Addio Fortunella almeno non sei morta in quella busta di plastica”. A scriverlo, sui propri canali social, il presidente dell'associazione Legami di Cuore Alberto Scicolone, a pochi giorni dall'intervento congiunto delle forze dell'ordine che ha portato al recupero di due cuccioli apparsi in serie condizioni di salute.

Entrambi i cagnolini erano in compagnia di due persone intente a chiedere l'elemosina, segnalati da diversi passanti per le vie del centro di Biella. Tutti preoccupati per la sorte dei due quattrozampe. Sul caso è intervenuto anche il vicesindaco Giacomo Moscarola che, sul proprio profilo Facebook, ha scritto quanto segue: “Purtroppo la cagnolina non ce l’ha fatta. Polizia di Stato, Polizia Locale di Biella e servizio veterinario sono prontamente intervenuti, a seguito di una segnalazione che denunciava che due persone stavano mendicando con queste povere bestiole, ed una in particolare stava vomitando sangue. Il servizio veterinario ha preso in carico i poveri cagnolini ma una di questi purtroppo è morta. Che questo drammatico caso sia d’esempio perché non accadano più queste cose. Tolleranza zero verso coloro che non hanno a cuore il benessere degli animali! Mi auguro che la giustizia faccia prontamente il suo corso”.

Profondamente rammaricato anche lo stesso Scicolone: “Purtroppo la vicenda si è conclusa con la morte di un povero animale. Non ci sono parole. Ringrazio chi si è adoperato per trarre in salvo queste povere creature. È stato un lavoro comune tra forze di Polizia, Assessorato del comune di Biella, ASL veterinaria, canile consortile e cittadini che, con decine di chiamate, hanno permesso di segnalare quanto accaduto”.