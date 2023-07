Serata di solidarietà per l'Emilia al Lions Club Torino Collina, don De Bernardi è di nuovo presidente

Don Lodovico De Bernardi, parroco di Salussola e Carisio, è stato riconfermato presidente del Lions Club Torino Collina.

Il passaggio delle cariche è avvenuto nella serata di service organizzata presso Eataly a Torino Lingotto, a favore dei terremotati dell’Emilia-Romagna. Sponsor della serata, oltre a Eataly, anche “La Pasta” e la cantina La Torre di Castel Rocchero.

Durante la serata, è intervenuto il geologo Alberto Benna per spiegare i motivi che portano a tali fenomeni metereologici come quelli accaduti nella vicina Emilia. Per l'occasione, sono stati raccolti più di 2000 euro a favore dellla regione e verranno interamente e direttamente devoluti ai progetti di ricostruzione.