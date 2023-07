Pettinengo, tre borse di studio alpine per i ragazzi di 3ª media - Foto Gruppo Alpini Pettinengo

Lo scorso 31 marzo gli studenti di 3ª Media di Pettinengo, insieme ai loro professori, sono stati accompagnati dal Gruppo Alpini di Pettinengo in visita al Museo degli Alpini Biellesi.

Dopo la mattinata trascorsa al Museo, guidati da referenti del Centro Studi ANA di Biella, il Gruppo Alpini di Pettinengo ha chiesto ai ragazzi è stato richiesto di svolgere un progetto dal titolo "Ripercorrendo il passato, come vorresti il tuo futuro".

Martedì 27 giugno, presso il Municipio di Pettinengo, alla presenza del Capogruppo Emanuele Mazzia Piciot, del suo Consiglio Direttivo e del Sindaco Gianfranco Bosso, è avvenuta la premiazione del concorso, con tre borse di studio conferite a Miriam Mazzia Piciot, Vittoria Mazzia Piciot e Caterina Medda.

Un attestato di partecipazione è stato assegnato anche a tutti gli studenti che si sono messi in gioco con i loro temi, poesie e disegni. E alle insegnanti Simona Angelico e Stefania Fornaro, in segno di ringraziamento per la loro collaborazione.

Conclusa la cerimonia, è stata offerto ai presenti un rinfresco.

“Il Gruppo Alpini – dichiara Il Capogruppo Emanuele Mazzia Piciot - ringrazia ancora una volta gli allievi per i lavori svolti e famiglie per il loro sostegno. Tali progetti, condivisi tra associazioni, amministrazione pubblica e scuola, portano grande coinvolgimento con il territorio e collaborazione tra i cittadini. Questo è lo spirito che accomuna i membri dell'Associazione Alpini. Tücc Ün sempre”