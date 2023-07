A Pollone una Cena in Bianco Solidale per sostenere i progetti di Neuraland Onlus (foto di repertorio)

Si avvicina la data della prima cena in bianco solidale e c'è ancora possibilità di non perdere l'occasione di essere presenti. Quest'anno la Pro Loco di Pollone APS in collaborazione con l'Associazione Neuroland Onlus dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e con il patrocinio del Comune di Pollone, propone la Cena in Bianco Solidale.

L'appuntamento è per sabato 8 Luglio in Piazza San Rocco a Pollone. Ci si dovrà vestire completamente di bianco e ognuno dovrà portarsi tutto l’occorrente: tavolo (rettangolare o quadrato per formare lunghe file), sedie, cibo, tovaglia in tessuto e stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie in vetro, niente carta e niente plastica. Si potrà dare sfogo alla creatività nell'illuminare il tavolo, ma non si potranno utilizzare candele e fiamme libere. Si potrà pasteggiare con acqua, vino bianco o rosso, birra, spumante, champagne, no superalcolici.

Una immensa tavola, fatta di tutte le tavole vicine e in fila, che celebra la tradizione italiana a tavola, nel rispetto di condivisione, convivialità e piacere di stare insieme. Si apparecchia e si imbandisce la propria tavola con amici, familiari, per vivere l’emozione di una cena tutti insieme sotto le stelle all'insegna delle cinque grandi E: Etica, Estetica, Ecologia, Educazione, Eleganza. Saranno gradite donazioni per sostenere i progetti di Neuroland Onlus.

Per avere informazioni o se volete iscrivervi inviate un WhatsApp al 3665918198 oppure email a prolocopollone@gmail.com