Soccorso Alpino, esercitazioni e prove in parete alla falesia dell'Argimonia FOTO

Prove ed esercitazioni per il Soccorso Alpino biellese. Nella giornata odierna, oltre 10 i partecipanti, tra tecnici e operatori, che si sono dati appuntamento alla falesia dell'Argimonia, tra Trivero e Bielmonte, per cimentarsi nelle attività di supporto e recupero di infortunati in parete con calate alla base, tecniche di immobilizzazione e utilizzo corretto dei vari presidi di nuova generazione.

Presente anche un medico che ha delineato i modi corretti per assistere un escursionista in casi di traumi o ferite. Un'ottima occasione per affinare le proprie capacità e tenersi in costante aggiornamento.