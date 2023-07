FAI Biella, presentata la nuova squadra per il prossimo triennio

Venerdì 30 giugno presso le Sale Auliche di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, sede degli incontri della Delegazione FAI Biella, è stata presentata al pubblico la composizione della squadra che nello scorso mese di maggio ha preso in carico il secondo mandato di questa Delegazione, presieduta dal 2020 da Davide Furfaro. A 3 anni dal passaggio di consegne dalla precedente Delegazione, presieduta da Francesca Chiorino, la Delegazione FAI Biella di Furfaro rinnova il mandato con alcune novità che vanno ad arricchire le competenze presenti nel gruppo, allo scopo di rendere sempre più attiva e variegata l’opera del FAI sul territorio.

La Delegazione FAI Biella che reggerà il secondo mandato triennale è così composta: Capo Delegazione: Davide Furfaro Vice capo delegazione: Roberto Danasino Tesoriere: Stefania Balle Delegato referente per la rete dei volontari: Roberta Fangazio Delegato rapporti con enti esterni: Fanco Bellinelli Delegato Viaggi: Giuliana Ceria Delegato Convenzioni: Pier Saredi Delegato Ambiente: Doriano Raise Delegato Cultura: Paola Bacchi Delegato Giovani: Lorenzo Gozzi Delegato Eventi: Felice Piacenza Delegato Scuola: Fosca Baradel Delegato Comunicazione: Elena Cecconello Delegato Grafica: Mila Ogryzko Delegato Segreteria: Rita Guglielminotti Delegato Aderenti e Trattamento dati: Stefania Pellegrino.

L’incontro di presentazione del nuovo mandato è stato inoltre l’occasione per anticipare i principali appuntamenti già in programma per l’estate e l’autunno. Eccoli in sintesi.

Agosto

Appuntamento con le Sere FAI d’estate a Validlana e Magnano. Sabato 5 agosto alla Cascina Caruccia dell'Oasi Zegna ci sarà un concerto organizzato con i musicisti di Obiettivo Orchestra, progetto formativo della Filarmonica TRT in collaborazione con la Fondazione Alto Perfezionamento Musicale (APM) di Saluzzo. Il programma prevede musiche di Rossini, Wagner, Mendelsshon, Morricone, Beethoven, Brahms. Domenica 13 agosto a Villa Flecchia di Magnano i giovani esperti dell'associazione Celestia Taurinorum cureranno Astronomi per una notte, un viaggio alla scoperta della volta celeste in cui ne saranno svelati segreti e curiosità nel periodo dell’anno più suggestivo e favorevole per l’osservazione. Godendo del buio del parco della dimora, edificata in una posizione spettacolare che domina il Canavese e sede di una preziosa collezione di dipinti ottocenteschi e novecenteschi dedicati alla montagna, i visitatori potranno ammirare stelle cadenti e costellazioni senza l’interferenza dell’inquinamento luminoso. Ricordiamo che Villa Flecchia da luglio a ottobre sarà aperta ogni prima domenica del mese con visite accompagnate dai volontari del FAI. Per informazioni su biglietti, prenotazioni e dettagli del calendario e aggiornamenti il sito www.serefai.it .

Settembre

Si terrà il 10 settembre la decima edizione della Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari di territori e comunità, oltre a rappresentare, nella visione del FAI, un indissolubile intreccio di Natura e Cultura, un’opera collettiva e armonica delle generazioni del passato lasciata in eredità a quelle future. Durante la giornata presso l’Oasi Zegna a Validlana e a Villa Flecchia di Magnano saranno in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, con passeggiate e visite guidate a tema che avranno come protagonista indiscusso il patrimonio di ambiente e paesaggio dentro e fuori questi siti, fatto di mare, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna. Una vera e propria immersione in 15 affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche, che potranno essere guardati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino” seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati o suggeriti e che toccheranno i principali luoghi di interesse di ciascun territorio. In occasione della Giornata FAI del Panorama saranno utilizzate delle audioguide dell’Oasi Zegna realizzate da alcuni studenti del Liceo del Cossatese nell’ambito di un laboratorio dedicato alla valorizzazione del territorio, in collaborazione con Fondazione Zegna e Unidee. Verso la fine del mese di settembre sarà organizzata una serata di presentazione del libro di Laura Gaetini “Un padre su misura”, un volume che racconta la paternità vissuta e manifestata in molteplici forme, attraverso le biografie di 10 illustri personaggi.

Ottobre

Martedì 17 ottobre presso il Circolo Sociale Biellese si terrà il quarto e ultimo concerto della rassegna Note in Città, il primo festival biellese di musica classica diretto dal giovane maestro Giovanni Carraria Martinotti. Protagonista del concerto sarà il vincitore del Concorso Pianistico Internazionale “G. B. Viotti” di Vercelli, il cui nome sarà noto solo il 14 ottobre p.v. durante la finale del concorso. A ottobre si terrà inoltre l’ultima gita dell’anno organizzata dalla Delegazione e aperta a tutti.

Novembre

Ancora musica sul finire d’anno con un concerto del musicista biellese Alex Gariazzo.

Appuntamenti vari

Anche se le date non sono ancora definite a calendario, è confermata la collaborazione con gli esploratori urbani di Urbex, che proporranno una nuova serata dedicata alla scoperta delle dimore disabitate del Biellese, e dei giardinieri del Jay Blue house garden, che organizzeranno un appuntamento all’aperto nel loro giardino sperimentale dedicato alla coltivazione di piante provenienti da tutto il mondo, in un melting pot dove a regnare è la biodiversità.

Nuovo gruppo Valdilana

Ultimo ma non ultimo, si segnala l’apertura tra settembre e ottobre del nuovo Gruppo FAI Valdilana coordinato da Carlotta Chiodega e Marcello Valli per i progetti. A breve saranno fornite ulteriori informazioni sulla composizione e le attività del nascente Gruppo FAI, che farà capo a Valdilana e a Casa Zegna.

FAI Giovani

Con la guida di Lorenzo Gozzi, succeduto a Carlotta Chiodega, il Gruppo Giovani sta lavorando all’organizzazione di eventi per sensibilizzare e far conoscere il territorio dal punto di vista della sostenibilità/rispetto della natura, seguendo le tematiche nazionali.

Raccolta Fondi “Una casa per le tartarughe della Burcina”

Continua la raccolta fondi per sostenere i costi di trasferimento delle circa 70 tartarughe che popolavano il laghetto della Burcina presso "La Casa di Tarta", una struttura di Mirandola (provincia di Modena), specializzata nel mantenimento proprio delle tartarughe esotiche invasive della Burcina, le Trachemys Scripta, che qui vengono conservate nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e di benessere animale. Un’operazione doverosa e necessaria dal costo importante, circa 6 mila euro, di cui la Delegazione FAI Biella si è fatta carico, occupandosi della raccolta dei fondi necessari a sostenerla. Quest’operazione rientra nelle attività di sostegno all’operazione I Luoghi di Cuore 2022, nella quale il Parco della Burcina si è classificato al primo posto dei luoghi più amati dai Biellesi.