Bottalino, un lettore: "Non si vede nulla nello specchio, né chi arriva da Oropa e né dalla Nera"

Buongiorno, ci risiamo: è di nuovo impossibile vedere nello specchio al Bottalino a chi dare precedenza perchè non si vede né chi arriva da Oropa e né dalla Nera.

Era già capitato qualche mese fa, poi avevano tagliato gli arbusti e oggi è di nuovo in questo stato. E come se non bastasse in questi giorni proprio in quel punto c'è stato un incidente.

Qualcuno ci lascia la pelle se non si interviene, perchè le macchine vengono giù a grande velocità. Quello sotto si sta sommergendo di verde, ma quello sopra ti devi davvero buttare e tentare la sorte".