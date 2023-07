A Pettinengo un incontro per spiegare la raccolta dell'organico

A partire dal 01 settembre 2023 sarà necessario partire con la raccolta differenziata dei rifiuti separando il cosiddetto organico (umido) dall’indifferenziata vera e propria.

Per meglio spiegare le modalità, gli strumenti ed i costi di questa operazione, è indetto un incontro con la cittadinanza



mercoledì 5 luglio 2023 alle ore 20.30 presso la palestra comunale



Parteciperanno all’incontro: l’Amministrazione Comunale, i Presidenti di SEAB (ritiro rifiuti) e di COSRAB (consorzio).

Per ragioni organizzative e di capienza della palestra suggeriamo che partecipi un solo componente per famiglia.