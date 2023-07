Sui sentieri di Casapinta sfrecciano gli Alpini in MTB FOTO e VIDEO

Il detto "pochi ma buoni" oggi si è palesato alla corsa in MTB degli Alpini a Casapinta. E' stata comunque una festa per il paese e per chi si è impegnato nella corsa attraverso il percorso tra le vie e nel bosco, perfettamente pulito e preparato dai volontari della comunità.

Due giorni di festa e sport, ieri con la corsa podistica ed oggi quella per MTB, che ha fatto conoscere il paese e le sue opportunità per gli amanti dell'attività all'aria aperta. Un luogo tranquillo da conoscere e da far scoprire, non lontano dal capoluogo, immerso nel verde e da cui si diramano diversi sentieri che portano anche al Lago delle Piane.

Il gruppo degli Alpini di Casapinta e i volontari guidati dal vice Sindaco, Danilo Cavasin, hanno molto lavorato per preparare queste due giornate che porteranno altri atleti ad apprezzare luoghi poco conosciuti del nostro biellese che meritano di essere valorizzati e custoditi.