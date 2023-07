Si corre a Occhieppo Superiore per il Trail del Cep ed Dzora, FOTO e VIDEO

Sabato sportivo a Occhieppo Superiore, dove oggi pomeriggio sabato 1 luglio è stata organizzato il Trail del Cep ed Dzora.

In tutto risultano 73 gli iscritti alla competitiva di 9 km partita da Villa Mossa, mentre sono 57 i partecipanti della non competitiva, dove al via c'erano anche amici a 4 zampe e passeggini. Famiglie, amici e bimbi si sono dati appuntamento sotto il sole di luglio per momento all'insegna dello sport e del benessere.

E nella serata la festa continua con cena e musica per tutti!

La competitiva

La partenza della non competitiva