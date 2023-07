A I Faggi il Torneo Under 16 Europe grade 3

A I Faggi per il secondo anno è stato organizzato un Torneo di Tennis a livello Europeo.

Dal oggi, 1 al 09 luglio sui campi da tennis del Circolo I Faggi disputeranno il Torneo U16 le migliori promesse del tennis internazionale. Quest'anno è stato anche organizzato un torneo di pre qualificazione sia maschile che femminile con in palio 2 wild card a tabellone per vincitore e finalista. Il torneo si è concluso il 25 giugno.

Saranno più di 350 tra atleti partecipanti, accompagnatori e parenti esteri che potranno scoprire il territorio del Biellese.

Alcuni dati sul Torneo: Organizzato nel prossimo mese di luglio presso il Circolo i Faggi di Biella si inserisce nell’ambito del prestigioso Tennis Europe Junior Tour.

Creato nel 1990, il Tennis Europe Junior Tour è stato a lungo la piattaforma preferita per il lancio di una carriera di successo, e negli ultimi anni ha annunciato l'arrivo di top player come Justine Henin, Roger Federer, Caroline Wozniacki, Andy Murray, Victoria Azarenka, Jo-Wilfried Tsonga e Maria Sharapova, per citarne solo alcuni. Il tour è diviso in tre fasce d'età: 16 & Under, 14 & Under e 12 & Under. Nel 2020, queste tre categorie combinate hanno portato all’organizzazione di oltre 400 tornei, organizzati in quasi tutte le 50 nazioni membri di Tennis Europe. La crescita esponenziale del tour - che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 12.000 giocatori - rappresenta una sorprendente diversificazione dei suoi 43 tornei originali su due fasce d'età.

Per molti versi una prova generale per la vita nel circuito professionistico, il Tennis Europe Junior Tour vanta anche una classifica settimanale cumulativa, premi "Player of the Year" (gli ex destinatari includono Rafael Nadal, Grigor Dimitrov e Kim Clijsters) e un torneo Masters di fine stagione per i primi otto giocatori di ogni categoria. Come per il tennis professionistico, è stato introdotto un programma antidoping in collaborazione con l'ITF al fine di educare i giocatori sui pericoli del doping e, come le loro controparti professionali, i giocatori del Tour utilizzano un IPIN (International Player Identification Number) per gestire le loro iscrizioni e prelievi online. L'attrattiva del Tennis Europe Junior Tour si estende ben oltre il suo continente d'origine e nel 2019 i giocatori sono venuti da oltre 100 paesi in tutto il mondo per partecipare. Gli eventi 16/14 e Under Tour si svolgono a tre livelli identificati con le Categorie 1, 2 e 3.

Il torneo in programma presso il Circolo I Faggi dal 1 al 9 Luglio prevederà una prima fase di qualificazioni al Main Draw previsto nelle giornate di Sabato 1 e Domenica 2 Luglio cui seguirà il torneo vero e proprio che si concluderà nel weekend successivo.

Sono previsti incontri riservati a giocatori under 16 come singolari maschili e femminili nonché rispettivamente di doppio. Durante tutta la durata dell’evento sarà consentito l’accesso libero agli spettatori.