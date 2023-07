Popolari in Rete raccoglie l'appello contro il termovalorizzatore

Popolari in Rete, il movimento di cui e' portavoce Enrico Frandino raccolgono l'appello delle organizzazioni in lotta contro il termovalorizzatore di Cavaglia' , e si schierano a fianco di lotta per impedire un'opera che sarebbe dannosa su vari fronti.

" Ho partecipato alle riunioni delle organizzazioni e associazioni che si battono per impedire la costruzione del termovalorizzatore - spiega Frandino- e credo serva una mobilitazione della cittadinanza a fianco di chi si oppone a un opera che danneggerebbe il territorio intero, dal turismo alla salute passando per l'ambiente, noi ci opponiamo a un progetto che va combattuto e osteggiato per le ricadute che avrebbe. Invitiamole forze democratiche a sensibilizzare e promuovere iniziative che collaborando con i promotori di questa giusta causa, siano utili e indispensabili."