Al Piazzo un tuffo nel patrimonio della grande musica da film italiana

Domenica 9 luglio a Palazzo Gromo Losa a Biella in programma un nuovo appuntamento di Suoni in movimento che sul filo rosso dell’idea di Concerto italiano che conduce le danze di questa edizione va a proporre un pomeriggio all’insegna, questa volta, del grande repertorio di musica da film. In programma, quindi, alle ore 16,30 Le più belle musiche da film di compositori italiani nell’interpretazione dal prestigioso ORT Attackensemble d’archi dell'Orchestra della Toscana. Solisti Virginia Ceri al violino e Luca Provenzani al violoncello. Le proiezioni saranno a cura di ORT Attack. In programma musiche di Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani, in un viaggio sonoro che attraverserà le suggestioni di grandi capolavori come Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta in America, Gabriel’s Oboe, Malèna, C’era una volta il West di Morricone, ai temi senza tempo di Il padrino, La strada, Il Gattopardo, Amarcord di Nino Rota. All’immancabile La vita è bella di Nicola Piovani.

Al centro, quindi, la grande tradizione italiana delle colonne sonore che, sicuramente debitrice verso la sensibilità musicale della terra del belcanto e della melodia, ha regalato al cinema e alla cultura fra i più grandi temi del grande cinema mondiale, oggi a buon diritto patrimonio anche della tradizione concertistica.



Alle 15,30 come tradizione in programma la visita guidata a Palazzo Gromo Losa, nel cuore dello splendido borgo storico del Piazzo di Biella.





Programma della giornata

Ore 15.30 visita guidata

Palazzo Gromo Losa è un moderno centro espositivo e un originale contenitore di progetti culturali e sociali di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Il palazzo, attivo come centro espositivo dal 2015, è gestito dalla società strumentale della Fondazione Palazzo Gromo Losa Srl.

Gli spazi espositivi ospitano periodicamente mostre di arte e fotografia, spesso realizzate in collaborazione con Palazzo Ferrero e Palazzo La Marmora che con Palazzo Gromo Losa costituiscono il Polo Culturale di Biella Piazzo.

Con un Auditorium multimediale all’avanguardia, una cucina professionale molto ampia, un terrazzo panoramico e un giardino all’italiana dedicato alla rosa Palazzo Gromo Losa è la sede ideale per ogni tipo di evento.

A Palazzo Gromo Losa sono ospitate anche alcune importanti realtà del territorio impegnate in campo culturale, educativo e sociale: la Fondazione Accademia Perosi, il Consultorio Familiare “La Persona al Centro” e le comunità “Casa 2000” e “Casa Letizia” del Centro di Aiuto alla Vita di Biella.

Dal 2022 all’interno del palazzo è ospitata l’installazione multimediale interattiva e immersiva Plaç. Le storie del Piazzo, dedicata al borgo storico del Piazzo.

L’edificio era in origine un’elegante dimora signorile, dal Settecento appartenente ai conti Gromo Losa. Alla fine dell’Ottocento il palazzo fu acquistato dalle Suore della Provvidenza di Antonio Rosmini, che vi fondarono l’Istituto

“Beata Vergine d’Oropa” (BVO), che è stato per circa un secolo un punto di riferimento importante per il sistema scolastico biellese.





Ore 16.30 Auditorium

Musica da film

ORT Attack ensemble d’archi

Virginia Ceri violino solista

Luca Provenzani violoncello solista



Ennio Morricone, Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta in America, Gabriel’s Oboe, Malèna, C’era una volta il West

Nino Rota, Il padrino, La strada, Il Gattopardo, Amarcord

Nicola Piovani, La vita è bella



Immagini e proiezioni a cura di ORT Attack