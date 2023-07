Presentazioni e bon ton, di Alessia Zuppichiatti

Se state seguendo questa rubrica avrete compreso come ciò che può a parole sembrare banale e un po’ datato, risulta nella pratica, invece, un importante strumento per vivere la comunicazione con consapevolezza e senza creare tensioni inutili.

L’argomento di oggi fornirà indicazioni su chi presenta chi, e chi deve essere presentato per primo, ma perché è importante? Vi faccio un esempio, siamo ad un evento e si forma un gruppetto intorno a noi di nostri conoscenti che però non si conoscono tra di loro, l’ultima persona che presenteremo sarà anche l’ultima che entrerà nella comunicazione e non possiamo per rispetto lasciare lì in disparte le persone più importanti per età, ruolo, o parentela; vediamo allora come comportarci.

Prima scrematura: si presentano prima le signore degli uomini; le persone più anziane avranno la precedenza sulle giovani; i gradi di parentela più prossimi verranno prima di cugini alla lontana, d’altronde pensate ad un matrimonio dove è evidente che bisogna presentare per primi i genitori degli sposi, ecco, applicate sempre questa regola e non offenderete nessuno; imfine attente ai titoli, se c’è un commendatore, un onorevole o un esponente della nobiltà, avranno la precedenza sugli altri.

Tutto questo vale al di fuori dell’ambito lavorativo dove cambia la logica e comandano i ruoli, o meglio, gli organigrammi, con un primo discrimine: si presenteranno per primi clienti o ospiti esterni all’azienda.

Sui ruoli aziendali è facile prevedere di presentare prima l’amministratore delegato dell’apprendista, diventa più complesso quando abbiamo più persone con la stessa carica, ad esempio dei responsabili di funzione, in questo caso rientrerà il discrimine dell’età, non anagrafica, ma di anzianità aziendale; qualora ci trovassimo fuori sede dovremo iniziare con le persone che arrivano da più lontano rispettando le regole di cui sopra e passando poi a quelli in sede.

Definite le priorità, chi presentiamo a chi? Dunque, si nomina la persona con più importanza e si introduce con un “posso presentarle il signor.../la signora.../il dottor...” etc. Immaginiamo una scala e sarà semplice: proporremo la presentazione a quello sul gradino più alto della persona o del collega sul gradino più basso e così via.

Non limitatevi al nome, ma raccontate qualcosa delle persone che state presentando, questo piccolo stratagemma aiuterà a fornire da subito argomenti di conversazione e il vostro evento decollerà senza intoppi.

A meno che non ci sia un impedimento fisico le presentazioni si fanno da in piedi, e non si dovrà mai dire piacere, perché significherebbe mentire sin dal primo incontro, che ne sappiamo se sarà un piacere?

Se sarete voi ad essere presentati cercate subito un contatto visivo con il nuovo conoscente e vi consiglio per memorizzare il nome con facilità di ripeterlo appena possibile nella conversazione.