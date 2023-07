"Amare la Montagna", i ragazzi dell'Itis al lavoro dal Gorgomoro al Favaro, FOTO

Martedì mattina 27 giugno un bel gruppetto di studenti ha risposto nuovamente all’appello per l’attività di pulitura e tracciatura dei sentieri. Questa volta all’appuntamento c’erano anche alcune personalità importanti, il presidente del Cai Andrea Formagnana e il presidente del Panathlon Club Luca Monteleone, partner del progetto insieme a Cai, Casb Fondazione BIellezza e ITI. Motivo di questa presenza, dedicare il sentiero D1, detto anche “Sentiero Oropa” al centocinquantesimo anniversario della fondazione del Cai.

Dal Gorgo Moro fino al Favaro, in sette ore abbondanti di lavoro, i nostri ragazzi hanno reso il sentiero praticabile e un po’ meno infestato da rovi, erbaccia e tronchi abbandonati, segnando sempre con i colori bianco e rosso per rendere visibile il tracciato che porta gli appassionati di trekking fino ad Oropa.

Una passeggiata piacevole, un sentiero quasi tutto in ombra, la possibilità di scendere sulle rive del torrente Oropa per un po’ di refrigerio, il tutto, purtroppo, lasciato andare al degrado del tempo: staccionate divelte, ponticelli con assi sconnesse, tutta manutenzione troppo specifica per un gruppo di volontari come il nostro, ma un vero peccato che luoghi così preziosi per il nostro territorio non vengano valorizzati. Il lavoro è stato tanto e importante, lungo il percorso i ragazzi hanno ricevuto molti complimenti da passanti a piedi con cani o in bicicletta, anche gli abitanti del posto stupiti della nostra presenza, ci hanno accolto favorevolmente.

Pur essendo un semplice tracciato, è stato impegnativo come molte altre camminate, dopo quasi dieci ore dalla partenza, i ragazzi deponevano forbicioni, cesoie vernici e pennelli.

Ora il sentiero D1 appartiene anche un po’ a noi e di questi 150 anni di cai, gli ultimi dieci portano anche la nostra firma!