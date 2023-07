Quattro maschietti e due femminucce nati in una sola una notte all'ospedale di Ponderano

Il momento di passaggio tra la sera del 27 giugno 2023 e il mattino del 28 è stato molto intenso per il reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto da Bianca Masturzo. Nello spazio di poche ore sono nati all’Ospedale di Biella 6 bambini, tutti con parto naturale spontaneo.

Erano presenti in turno il ginecologo Paolo Alessi, le ostetriche Francesca Maraucci, Serena Mazzia, Elisabetta Mosca e Tatiana Regina, e le OSS Dina Rondo Spaudo e Simona Bertolo.

Alle ore 19 non c’era nessuna mamma in travaglio e improvvisamente sono arrivate in ospedale le prime gestanti, poi le successive, e tutte hanno partorito tra la sera e l’alba. Una grande gioia ha investito il reparto e l’indomani è stato bello riunire le mamme con i loro bambini insieme dopo la nascita. Si è poi scoperto che per tre di loro si tratta del terzo figlio e che per casualità i tre bimbi sono nati a distanza di pochi minuti tra loro.

I nuovi nati sono quattro maschietti e due femminucce e le famiglie abitano tutte nel territorio della Provincia di Biella.

“Di questi tempi si tratta di un evento abbastanza particolare in una piccola realtà di provincia – ha commentato Paolo Alessi –parti tutti spontanei con mamme arrivate tutte direttamente dalle loro case. Il lavoro d’equipe in questo caso è stato fondamentale. L’Ostetricia e Ginecologia dell’ASL di Biella può contare su una bella squadra che lavora in sintonia. Se non ci fossero questo clima e questo modo di lavorare non otterremmo questi risultati”.

Anche le ostetriche, coordinate da Michela Meconcelli, hanno ricordato che “Oltre dieci anni fa era abbastanza comune che avvenissero anche dieci parti in poche ore mentre negli ultimi anni questi eventi particolari succedono ancora ma sono più rari”.

“Ad oggi abbiamo circa il 10% in più di parti rispetto all’anno scorso e che arrivano con pazienti che arrivano anche da zone limitrofe. La nostra équipe è molto coesa e sta lavorando con grande dedizione e professionalità. – ha affermato Bianca Masturzo – Il clima di unità e forte motivazione è percepito dall’utenza che ci ha premiato scegliendo il punto nascita di Biella. Si tratta di un impegno a 360 grandi che sta portando buoni risultati. Siamo soddisfatti di questo importante segnale di fiducia”.

“La squadra della Pediatria lavora fianco a fianco e in piena sintonia con l’Ostetricia e Ginecologia per dare risposte puntuali ed efficienti anche in situazioni di picchi di attività anche in occasione di eventi eccezionali come questi. – ha aggiunto il Prof. Paolo Manzoni - Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria (SCDU) Pediatria e del Dipartimento Materno Infantile dell’ASL di Biella. – Speriamo di raccontarne sempre di più e lavoriamo per questo”.