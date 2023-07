Guido Dellarovere eletto Presidente Regionale Federcaccia Piemonte

E’ compito di una Associazione venatoria in primis tutelare i diritti dei cacciatori e battersi presso tutte le sedi affinchè non vengano a meno le possibilità che la legge dà per svolgere la caccia.

Troppe volte vituperato e screditato ma mai come in questi ultimi tempi indispensabile figura per il contenimento delle specie dannose e pericolose per le coltivazioni e per l’incolumità pubblica, ed è per questo che Dellarovere in tutte le sedi opportune vorrà ribadire l’orgoglio dei cacciatori che finalmente dovranno essere da tutti considerati un opportunità e non un problema come purtroppo la politica dei decenni passati ha voluto etichettarli.