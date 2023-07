E' arrivata la nuova autoscala per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella. A Darne notizie sui social è l'ex deputata Cristina Patelli.

"Non nascondo che sono davvero felice oggi, per me è come se fosse un regalo di Natale in anticipo - racconta Cristina Patelli - . Quando mi hanno inviato la foto dal Comando che era nel piazzale quasi non ci credevo. Mi ero impegnata a fare arrivare l'autoscala quando ero a Roma. Tra girare uffici, aspettare bandi, è stata una cosa molto lunga, iniziata nel 2018 che oggi finalmente è realizzata. La promessa è stata mantenuta e sono felice per i Vigili del Fuoco di Biella, per il territorio. Ricordiamo quanto queste persone fanno per noi, anche solo per quello che è accaduto al Gardenville qualche giorno fa. Di questo mezzo c'era necessità. E ringrazio anche il Comandante Regionale Piemontese Carlo Dall’Oppio, che avevo incontrato lo scorso anno proprio per segnalare l’urgenza che ne aveva la nostra provincia e Nicola Molteni per aver seguito da subito la partita con l’attenzione e l’impegno che da sempre lo contraddistingue".

Cristina Patelli aveva un nonno falegname che aveva realizzato un "modellino" di un'autoscala alto 3 metri. "In famiglia ci abbiamo sempre tenuto tanto, mio papà lo conserva ancora - conclude - . E quando ho saputo che a Biella serviva un'autoscala mi è venuto spontaneo impegnarmi per riuscire a fargliela avere. E oggi auguro un buon lavoro di cuore a tutti i Vigili del Fuoco, ringraziandoli per quello che fanno per noi".