Differenziata: da oggi 1° luglio nel biellese con la plastica anche lattine, stagnola, Tetra Pak e coperchi dei vasetti in vetro

Co.S.R.A.B. comunica che, a partire dal 1 luglio 2023, la raccolta differenziata sul territorio biellese sarà oggetto di un’importante innovazione: l’introduzione della raccolta multimateriale degli imballaggi leggeri in plastica, acciaio, alluminio e cartone per bevande (anche conosciuti con il nome commerciale Tetra Pak), finalizzata al miglioramento della qualità dei materiali raccolti.

Cosa cambierà per il cittadino?

La raccolta differenziata della plastica come la conoscevamo non esisterà più e sarà sostituita dalla raccolta degli imballaggi leggeri; nel sacco giallo (o nel cassonetto stradale) dovranno essere conferiti tutti gli imballaggi in plastica, come sempre fatto fino ad oggi, a cui aggiungere anche:

− Imballaggi in acciaio: ad esempio le lattine dei pelati, dei legumi, del tonno ecc − Imballaggi in alluminio: le lattine (birra, bibite ecc) e la stagnola (fogli, vaschette ecc)

− Imballaggi in cartone per bevande (anche noto come Tetra Pak): i brick e contenitori vari in poliaccoppiati per bevande (succhi di frutta, latte ecc) e per alimenti (confezioni di legumi ecc)

− Coperchi dei vasetti di vetro

− Imballaggi in materiale poliaccoppiato delle tipologie precedenti (es. plastica + alluminio)

Le attrezzature (sacchi e cassonetti) di raccolta non cambieranno come tipologia, ma solo come colore (si passerà gradualmente ad adottare il GIALLO su tutto il territorio) e come spessore dei sacchetti.