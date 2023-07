Bretella Lancia chiusa ai runner, raduno in Provincia

Molti runner biellesi si sono dati appuntamento mercoledì 28 giugno nel piazzale della Provincia di Biella.

Non era la partenza di una corsa, ma un raduno per sensibilizzare la collettività dopo il recente provvedimento della Provincia di Biella di chiudere la Bretella Lancia a runner e ciclisti.

Paolo Vialardi, runner, allenatore e creatore di Biella Running, spiega il senso di questo raduno: “Correre, camminare, creare movimento sono opportunità grandi che dobbiamo alimentare. Una missione che non possiamo non sostenere e spingere. Movimento=benessere. Il nostro territorio e la nostra città offrono spazi dove muoversi, ma non esiste un posto sicuro e fruibile per tutti. Ci chiediamo perché le amministrazioni preferiscano VIETARE invece di cercare di COSTRUIRE”.

“Siamo nell'era dove si parla di "fattibilità" dei progetti, - continua Vialardi - che se tutto va bene diventano progetti. E poi per ultimo, i progetti si realizzano. Tutto giusto e meritorio ma spesso i tempi si dilatano in modo enorme e i risultati concreti pochi. Perché non pensare a delle piccole azioni, semplici ma efficaci e soprattutto con tempistiche non infinite? Io da sempre nelle mie attività, ai miei atleti cerco di insegnare una teoria semplice ma redditizia: "la teoria dei pezzettini".

“Pezzettini – argomenta Vialardi - significa costruire una base solida un giorno alla volta, fin da subito. I risultati sono gratificanti e tangibili. I nostri chilometri, ci auspichiamo possano far riflettere chi nella vita attraverso politica, amministrazioni, associazioni ha deciso mettersi a disposizione della collettiva. Nessuna polemica, ma tanta voglia di vedere persone felici, anche grazie al movimento (di qualsiasi genere). I traguardi vanno prima di tutto sognati, poi programmati ed infine allenati. I risultati saranno una conseguenza, nella speranza di essere ascoltati”.

Il Presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, è venuto a conoscenza del raduno dai social: “Non ho ricevuto alcuna istanza di incontro, dialogo, spiegazione del motivo del nostro provvedimento sulla Bretella. Provvedimento preso per mettere in sicurezza le persone: a volte i provvedimenti si fanno anche quando le persone non li comprendono. Io sono abituato a fare richiesta per capire come affrontare e risolvere un problematica prima di manifestare, i runners hanno ribaltato la situazione. Se presenteranno richiesta per un appuntamento con me, io non nego appuntamenti a nessuno”.

“Trovo sbalorditivo – sottolinea Ramella Pralungo – che abbiano lavorato al contrario. Mi chiedo perché e lo chiedo a loro. Perchè non c'era motivo di protestare. La Provincia è disponibilissima a spiegare i motivi della chiusura della Bretella, anche se sembrano abbastanza oggettivi”.