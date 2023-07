Riconfermate nel roster del TeamVolley Filippini e Spinello, FOTO

Due ragazze molto particolari per chiudere il pacchetto delle “riconfermate” nel roster del TeamVolley, alla seconda stagione consecutiva in Serie B2. Vanessa FILIPPINI e Martina SPINELLO sono state – dodici mesi fa – tra le prime giocatrici “esterne” ad approdare a Lessona, senza appartenere al territorio né aver militato nel settore giovanile societario. Due eccezioni che diventano regole, perché a settembre saranno ancora al TeamVolley. Entrambe provenienti dal VCO, si dicono liete della riconferma.

Vanessa FILIPPINI, opposto classe 2004, è arrivata la scorsa estate da Rosaltiora Verbania e si è rivelata fondamentale nell’approccio della squadra alla B2, categoria in cui ha incrociato anche la sorella Veronica, che milita a Cuneo. Le parole della valstronese dopo la riconferma: «Sono super-contenta di far parte ancora del roster della prima squadra del TeamVolley. L’anno scorso è stato veramente un sogno: ho affrontato per la prima volta la nuova categoria, un livello a cui non ero ancora arrivata a giocare. Ho potuto contare su uno staff che mi ha preparata al meglio per affrontare la B2, insieme ad un gruppo-squadra molto unito che mi ha sempre aiutata. Il campionato, concluso con una salvezza all’ultimo, è stato memorabile, una “botta” di emozioni indescrivibile. Sono contenta, gli obiettivi adesso sono: arrivare alle ultime partite della stagione senza “l’acqua alla gola”, puntare più in alto in classifica e creare un gruppo unito e bello come quello della scorsa stagione. A livello personale, voglio crescere e so che lo posso fare, migliorandomi come giocatrice e come persona».

Sulla stessa linea Martina SPINELLO, libero classe 1996, arrivata da Omegna in Serie C dopo varie esperienze nella zona dei Laghi. Quest’anno, ha condiviso la maglietta bianca del suo ruolo insieme a Chiara Cimma, alternandosi nelle fasi di ricezione e difesa. «Sono molto contenta di poter giocare ancora a Lessona nella prossima stagione, il TeamVolley mi ha dato tanto sotto vari punti di vista – ha detto Spinello –. Secondo me abbiamo fatto una grande annata; dopo una partenza in salita, attraverso tanto lavoro siamo riusciti ad arrivare a dei risultati. Su questo sono soddisfatta e, a livello di obiettivi di collettivo, sarà uno stimolo per alzare l’asticella. A livello individuale invece, so di avere alcuni aspetti su cui devo lavorare e quindi, per la stagione imminente, quelli saranno i miei punti di partenza».

Ad accoglierle ancora in palestra è il direttore sportivo biancoblù, Marco Motto: «Vanessa Filippini è arrivata da noi reduce da esperienze in altre società, ha avuto un periodo di ambientamento ma, superata quella fase, ha dimostrato di essere una giocatrice valida sotto l’aspetto agonistico, ma anche una gran lavoratrice che mira sempre a crescere e migliorare, mettendo tutta sé stessa con impegno in quello che fa. Siamo contentissimi che anche quest’anno sarà ancora con noi. Martina Spinello è anche lei al secondo anno. Superata la prima fase della stagione, si è integrata molto bene negli schemi della squadra. Nel girone di ritorno ha saputo alternarsi nel ruolo con Cimma. Martina è un altro elemento che si impegna, significativa anche all’interno dello spogliatoio. Vale per lei quanto ho detto per Filippini, siamo felici di condividere con lei il nostro percorso».