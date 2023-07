Grandi prove degli atleti di Valdigne Triathlon FOTO

A Montreal in Canada, si è disputata la tappa di WTCS, sulla distanza Sprint. A difendere il colori della Nazionale Azzurra era presente Carlotta Missaglia, che ha ottenuto il 41° posto nell’evento Mondiale.

Nel Week End del 24 e del 25 giugno si sono disputati ad Alba Adriatica i Campionati Italiani Age Group di Triathlon Olimpico No Draft e i Campionati Assoluti di Triathlon Olimpico. Sabato nella gara riservata agli Age Group No Draft, è da segnalare un mare molto difficile con onde molto alte e forte corrente contraria che ha messo a durissima prova gli atleti nella frazione natatoria. Al femminile una grintosissima e straordinaria Sara Speroni conquista il 5° posto assoluto e l’argento italiano della categoria S4 Age Group, belle le gare della vigevanese Elisa Zorzolo (75° assoluta con una positiva run finale) e della biellese Federica Stangalino (76° assoluta per lei buona la dura frazione di nuoto).

Al maschile uno spettacolare Michele Vanzi conquista (…e qui si è perso il conto dei titoli conquistati) l’ennesimo Titolo Italiano: oro tra gli M7 x il romagnolo. Belle prove per Salvatore Favata ed Edoardo Vittucci in una gara molto provante anche nella frazione di run in un pomeriggio caldo e con forti raffiche di vento. Peccato per il varesino Dario Nitti, che dopo un ottimo nuoto, è stato costretto al ritiro per una rottura meccanica in bici.

Ritiro anche per il biellese-valsesiano Andrea Mattiazzo che ha dovuto lasciare nella proibitiva frazione natatoria, i due atleti si rifaranno presto visto che erano stati ottimi protagonisti nelle gare precedenti! Domenica 25 giugno, si sono disputati i Campionati Assoluti di Triathlon Olimpico, anche in questa giornata il mare “grosso” l’ha fatta da padrone. Al femminile, strepitosa prova per Silvia Visaggi, che dopo un nuoto e una bike in testa ha conquistato il 7° posto assoluto.

Gare positive per Francesca Crestani (18°) e Erica Maculan (24°). Al maschile super prestazione di Nicolò Ragazzo che prosegue la sua crescita di forma e risultati, per lui 4° posto assoluto, seguito al 7° posto assoluto da un tenace Marco Lorenzon, anche lui sempre tra i migliori. Di rilievo la gara del ligure Ivan Cappelli che, con una rimonta fantastica, ha tagliato il traguardo in 11° posizione assoluta.

Bravi i giovani Giacomo Mazzolin e Edoardo Mazzucco 25° e 42° assoluti. A Nizza, per il Circuito IM erano previsti il 70.3 (Mezzo IronMan) e la gara Full, entrambe le gare sono famose per le loro difficoltà con una frazione ciclistica veramente impegnativa. Nel 70.3, ottima prova, anche dal punto di vista cronometrico per la torinese Katia Bosso che ha chiuso la gara in poco più di 6h, ritiro a causa di un’indisposizione per il torinese Danilo Zambon, specialista delle lunghe distanze, che si rifarà presto con un’altra grande fatica.

Nella gara Full (3,8 km nuoto, 180 km ciclismo senza scia, 42,2 km corsa), gara famosa per le sue difficoltà nella frazione ciclistica si registrano due grandissime prove degli atleti verde-turchese-oro: la torinese Tiziana Squizzato conquista il 5° posto nella categoria F50-54 (per lei una bike molto positiva) e il biellese Fabrizio Ghilardi, oramai un protagonista delle gare estreme, è giunto 12° nella numerosa e combattuta categoria M55-59, sfiorando di pochissimo il sub 12h, un crono veramente positivo per la gara della Costa Azzurra.

Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon presenti sul campo ad Alba Adriatica per gli Italiani di Olimpico che hanno dichiarato “siamo felici dei risultati ottenuti nonostante l’assenza forzata di alcuni nostri atleti a causa di infortuni e indisposizioni, prossimamente saremo impegnati negli appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto e di Categoria di Aquathlon Classico a Taranto e ai Campionati Italiani Giovanili di Triathlon a Lovadina".