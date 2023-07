Ginnastica Biella al "Rimini Summer Edition 2023", grandi soddisfazioni

Anche quest’anno, per Ginnastica Biella la kermesse romagnola è stata una due giorni faticosa sul piano organizzativo, ma anche un momento di grandi e piccole soddisfazioni per le atlete, le famiglie e la nostra insostituibile tecnica Irina Sitnikova, che si è letteralmente suddivisa su più campi di gara simultaneamente per seguire al meglio ogni ragazzina, fino alle fasi finali delle gare, premiazioni comprese!

Desideriamo aprire questo resoconto evidenziando la bellissima gara svolta da Sarah Botto in categoria Junior 1 classe 2010. Senza commettere errori, Sarah ha dimostrato di essere davvero cresciuta tecnicamente e di aver lavorato molto per questo appuntamento, ma non è stata fortunata. Avrebbe meritato di disputare almeno una finale, ma sarà per il prossimo anno sicuramente.

In categoria Junior 3 invece, Virginia Zanetta, classe 2008, tesserata per la società PGS Auxilium di Genova è tornata in gara su quattro attrezzi con un programma modificato di recente. Purtroppo qualche errore di troppo, hanno limitato il suo risultato finale, ma siamo certi che, tutto questo lavoro di preparazione verrà valorizzato in autunno con l’inizio del nuovo campionato. Ringraziamo Viola Risso dell’Auxilium per aver accompagnato in gara Virginia e per la fiducia data alla nostra atleta.

Nella stessa categoria Martina Ettolli, dopo un anno di difficoltà, e nonostante un piccolo errore alle parallele che le ha precluso il risultato all round, ha centrato il terzo gradino del podio nella finale alla Trave. A suo merito inoltre, possiamo scrivere che ha svolto due giorni di gare, senza mai cadere da un attrezzo!

Soddisfazioni anche per Margherita Tavaretti, bravissima, ha raggiunto l’obiettivo di salire anche lei sul podio (all round - terza posizione) con una gara gestita con la massima concentrazione, dimostrando di avere sia doti tecniche che il necessario carattere per mettere a frutto le proprie qualità, raggiungendo le finali al Volteggio, parallele e Corpo Libero!Sfortuna per Veronica Pastorato, che attraversa un momento difficile dovuto al suo sviluppo fisico e caratteriale. Classe 2010, in categoria Junior 1, due cadute, la relegano al 5° posto in classifica generale, ma raggiunge comunque la finale alle Parallele. L’occasione non le sfugge, mettendo a segno un secondo posto sul podio, a dimostrazione delle sue potenzialità.

La trasferta di Eleonora Ghione in categoria Senior 1, classe 2006 invece, é semplicemente da incorniciare. Eleonora conclude due splendidi giorni di gara al secondo posto in classifica generale e conquista due titoli di Campionessa Nazionale nelle finali al Volteggio e al Corpo Libero, confermandosi una delle atlete di punta di Ginnastica Biella e del panorama biellese in generale.

Chiudiamo questo resoconto ringraziando di cuore tutti coloro che hanno permesso questa avventura: i genitori con la loro presenza e aiuto pratico e tutti i nostri sponsor che hanno finanziato questo importante investimento.