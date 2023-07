Biella Motor Team, impegno su due fronti

Una settimana dopo il Rally della Lana storico, la scuderia Biella Motor Team cambia scenario e nel prossimo week end torna in campo nei rally per vetture moderne.

Domenica 2 luglio sulle colline tra Chivassese ed Astigiano si corre il 7° Rally di Castiglione Torinese, prova della Coppa Italia 1ª Zona a cui è presente con i suoi piloti e navigatori anche la scuderia biellese. Il primo a partire, con il numero 23, è il navigatore Luca Ferraris, affiancato su una Skoda Fabia Rally2 al pilota Pierangelo Tasinato mentre il 29 è stato assegnato alla Mitsubishi Lancer di classe N4 degli ossolani Stefano Serini e Sara Poletti. Numero di gara 43 e obiettivo la supremazia in classe Rally4 per Massimo Lombardi e Paolo Urban con una Peugeot 208 GT Line. Con il 107, poi, ci sono Alessandro Colombo e Matteo Grosso che cercheranno altri punti per continuare a recitare un ruolo di primo piano in classe N2 con la loro Peugeot 106 Rallye.

Sempre domenica, al Rally Coppa Valtellina di Sondrio, gara valida per la Coppa Italia 2ª Zona, la Biella Motor Team sarà presente con la navigatrice Roberta Steffani. Avrà il numero di gara 47 e farà coppia con il pilota Maurizio Paini su una Peugeot 208 GT Line di classe Rally4.