Patronale di San Bernardo a Bagneri, il grazie degli organizzatori a tutti i partecipanti, FOTO

A quasi due settimane dalla festa patronale di San Bernardo che si è svolta a Bagneri domenica 18 giugno, gli organizzatori (i Priori con la Parrocchia di Bagneri e l’associazione Amici di Bagneri ODV) desiderano rivolgere un ringraziamento a tutti i partecipanti alla festa (tra cui il Sindaco di Muzzano Roberto Favario e il Vice Sindaco Michele De Luca), ai volontari e agli Scout che la hanno resa possibile, e anche alle persone che comprensibilmente, pur volendo partecipare, non hanno potuto soprattutto per gli impegni nei campi dove era finalmente possibile tagliare il fieno, dopo settimane di pioggia.

La festa patronale a Bagneri è sempre una bella giornata, che riunisce gente da vari paesi della Valle Elvo che si uniscono agli ormai pochi abitanti del borgo alpino, per un momento di festa in amicizia. Accolti dai Priori della Festa, Antonio Pidello con Elsa Perin Riz e Stefania Catto, una breve processione tra le case del borgo ha accompagnato il parroco padre Giovanni Gallo verso la chiesa, addobbata e fiorita per la festa. Qui, prima della Santa Mesa in onore di San Bernardo, ha preso la parola il Sindaco di Muzzano Roberto Favario, che ha richiamato il valore dei luoghi e spazi comunitari: il campanile di Bagneri che nei prossimi mesi sarà oggetto di restauro per metterlo in sicurezza, la piazza del paese di Muzzano che sarà risistemata. Ben partecipata la santa Messa, con i canti curati dagli scout e i doni e i semplici fiori di montagna offerti dai Priori attorno a cui si sono raccolti abitanti, parenti amici.

Dopo l’aperitivo sul sagrato, offerto a tutti, si è passati al pranzo, organizzato come sempre dai volontari Amici di Bagneri (un grazie particolare va a Paolo e alla sua famiglia impegnati in cucina) e servito con l’indispensabile aiuto degli scout dei Clan di Biella Cossato e Trivero che già il sabato hanno montato il grande telone a copertura delle tavolate. Degustando antipasti , polenta concia , e poi anche secondo e dolce, il tempo è scorso veloce tra chiacchiere e battute, con il sorteggio alla buona di qualche omaggio ben gradito soprattutto dai bambini. Questi ultimi, presenti in buon numero, sono stati anche protagonisti del momento di preghiera che ha concluso la festa, con la Benedizione di San Giovanni e il tradizionale taglio di una piccola ciocca di capelli dai piccoli presentati da genitori e nonni, un segno di devozione che rinnova consuetudini secolari ancora sentite in Valle.

Durante la giornata, poi, numerosi escursionisti sono passati e hanno apprezzato il borgo, visitando anche l’ecomuseo inserito nella rete Museale Biellese e ammirando le sculture di Cecilia Martin Birsa.

Prima di concludere, rinnoviamo il ringraziamento a tutti, ricordando che tutto il ricavato della festa e delle offerte raccolte nella giornata andranno a sostenere l’impegnativo lavoro di restauro del campanile. Chi vuole può ancora contribuire rivolgendosi al Parroco o agli Amici di Bagneri, o anche tramite la raccolta “crowfunding online” al link https://www.retedeldono.it/it/progetti/amici-di-bagneri/rinnoviamo-il-campanile-di-bagneri .

Parrocchia e Amici di Bagneri danno l’appuntamento all’anno prossimo, con i nuovi Priori annunciati alla fine della festa che saranno Daniele Valcauda con Alessandra Pella e Samantha Anselmetti