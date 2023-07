I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 30 giugno, 1 e 2 luglio

Venerdì 30 giugno

- Donato, per i 160° della Filarmonica donatese musica al salone delle ex fabbriche dalle 21.

- Gaglianico, festa di San Pietro, cena e musica

- Biella, Street Art Riva Festival, 10° edizione, dalle 20,30 piazza del Monte, piazza San Giovanni Bosco e via Italia

- Zubiena, festa della Birra, cena e musica

- Lessona summer festival

- Sordevolo, all'anfiteatro alle 21 un nuovo grande allestimento del Teatro Coccia di Novara, l'opera Il Nabucco di Giuseppe Verdi

- Pollone, conferenza in biblioteca alle 18,15 Symbolum, lo studio dei simboli come conoscenza di sé

- Pralungo, festa estiva in frazione Valle cena dalle 19, e musica con Ciucky Dj

- Camburzano, saranno serviti panini, patatine fritte, verdure grigliate, piatto formaggi e dolci. Inizio festa ore 19, musica dal vivo dalle 22.

- Biella dalle 16.30 alle 18 il Museo del Territorio proporrà una visita guidata con laboratorio didattico per famiglie con bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, in occasione della mostra di Giorgio Griffa “Segno e disegno”.

- Valdilana alla Sala Biagi di Mosso (Valdilana) è in programma, a partire dalle 20.30, il quarto incontro pubblico di AccompagnaMenti, un innovativo progetto territoriale per aiutare chi vive con le demenze.

- Biella, dalle 16.30 alle 18 il Museo del Territorio proporrà una visita guidata con laboratorio didattico per famiglie con bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, in occasione della mostra di Giorgio Griffa “Segno e disegno”.

- Biella, Nuvolosa Summer Kids al centro commerciale di Giardini

- Vigliano, Alpini in festa

- Andorno, frazione Locato, Locato in festa

- Biella, l'Ottetto di Mendelssohn a Palazzo Gromo Losa, alle ore 20.45

- Biella, allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella la mostra Design Alabastro 22, a cura di Luisa Bocchietto, inaugurazione ore 17,30

- Benna, Festa ad San Pero a Ben-na, cena e musica

- Casapinta, 75° anniversario della fondazione del gruppo Alpini gara di corsa su strada ritrovo alle 18, partenza alle 19

Sabato 1 luglio

- Donato, per i 160° della Filarmonica donatese, concerto in piazza del Municipio: la Filarmonica si esibirà dalle 21 diretta da Stefano Tamagno, presenta la serata Paolo Bortolozzo.

- Occhieppo Superiore, incontro letterario “LOTTO Marzo il primo Luglio” alle 15 presso presso Bacco, Tabacco, Venere in Via Martiri della Libertà, n° 27.

- Bossola, 48° anniversario della chiesetta alpina, 10,30 ritrovo presso la Bossola di Netro, 11 alzabandiera, 11,30 Santa Messa e deposizione corona al caduti

- Biella, cicloscalata Biella - Oropa, Raduno 14,30 in piazza Martiri, partenza alle 15.

- Biella, alle 15, nella sede dell’associazione NuovaMente conferenza dal titolo “Luce sull’enigma di Torino”.

- Casapinta, 75° anniversario della fondazione del gruppo Alpini, gara MTB ritrovo 15,30 partenza alle 17

- Cossato, notte bianca, hobbisti, musica dal vivo e artisti nelle vie dalle 19 alle 24.

- Zimone, L’Unione Musicale Zimonese organizza, presso la Chiesa di San Grato, il Concerto nel Bosco alle ore 16:30:

- Miagliano, Anfiteatro P408 (fronte Ex Lanificio Botto) Lo splendore del Ferragosto Andornese, alle 21 spettacolo Storie di Piazza

- Pralungo, festa estiva in frazione Valle cena dalle 19 (grigliate, polenta concia, erbette e piatti tipici), e musica con Ciucky Dj

- Biella, Nuvolosa Summer Kids al centro commerciale di Giardini

- Occhieppo Superiore, Trail del Cep ed Dzora di 9Km, e una camminata ludico motoria di 3,5km. Per il trail le iscrizioni sono dalle 17 e si parte alle 18. La partenza per la camminata è alle 18,15.

- Camburzano, serata rock, sarà servita grigliata mista di carne oltre ai piatti del venerdì. Inizio festa ore 19 e musica dal vivo dalle 22.

- Biella, Street Art Riva Festival, 10° edizione, dalle 20,30 piazza del Monte, piazza San Giovanni Bosco e via Italia

- Benna, Festa ad San Pero a Ben-na, cena e musica

- Sordevolo, all'anfiteatro alle 21 un nuovo grande allestimento del Teatro Coccia di Novara, l'opera Il Nabucco di Giuseppe Verdi

- Gaglianico, festa di San Pietro, cena e musica

- Vigliano, Alpini in festa

- Postua, E...state con noi serata al bar dei Tigli con cena asado

- Biella, Bielladanza, spettacolo Giovani in Scena ore 21,30 al chiostro di San

- Zubiena, festa della Birra, cena e musica

- Pettinengo, ore 18 inaugurazione murales e altre opere fatte da pro loco per 50 anni attività a Pettinengo a Vaglio Pettinengo, piazza Luigi Vaglio (piazza della chiesa) alle 19 piazza Luigi Vaglio (piazza della chiesa)

- Lessona summer festival

- Bielmonte, ritrovo Bocchetto Sessera, Qi Gong in Oasi Zegna

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, Forest and Art - Yoga

- Candelo, “Incontri e conversazioni con autori biellesi”, nella sala degli Affreschi del Centro culturale “Le Rosminiane” alle ore 17, Rodolfo Boccalatte presenterà il suo romanzo “La lucciola sotto il bicchiere”.

- Miagliano, Lanificio Botto, Laboratorio teatrale intensivo su Shakespeare per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 25 anni.

- Oropa, Visite guidate al Sacro Monte di Oropa e Visita guidata alla Basilica Superiore di Oropa e alla cupola illuminata

- Biella, All'Enoteca Symposium di Chiavazza serata ostriche e Champagne

- Sala, Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5 "Quattro passi nella storia... della Resistenza!", visite guidate lungo il percorso del Museo itinerante della Resistenza dalle 20,30

- Andorno, frazione Locato, Locato in festa

- Valdengo, Sport con associazioni del territorio, parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza

- Biella, “CIRCUITO ELITE” Competizione Italiana Categoria Serie A di bocce

Domenica 2 luglio

- Donato, per i 160° della Filarmonica donatese, ci sarà la sfilata per le vie del paese intorno alle 9.30, quindi la messa con la partecipazione del coro parrocchiale, il pranzo. A chiudere i festeggiamenti sarà l'associazione Libera la Voce domenica sera.

- Bielmonte, ritrovo Bocchetto Sessera, Domeniche in alpeggio

- Oropa, Visite guidate al Santuario, Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Biella, dalle 16 alle 19 è in programma una festa in cortile nella sede di Gattopoli Made in Biella

- Andorno, frazione Locato, Locato in festa

- Piedicavallo, alle 17 riapre lo storico tempio valdese di Piedicavallo con un culto evangelico svolto dalla pastora di Biella e Piedicavallo Joylin Galapon coadiuvata dalla pastora battista di Torino Paola Zambon.

- Cossato, raccolta dei rifiuti con Associazione Clean Planet, inizierà alle ore 10:00, in Via per Castelletto Cervo 319

- Miagliano, Lanificio Botto, Laboratorio teatrale intensivo su Shakespeare per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 25 anni.

- Graglia, al Casale di Campra, alle ore 21 Anna Raviglione presenterà “La ragazza del ‘99”

- Tavigliano, 1^ TTT Tavian Turist Trophy Tavigliano, Km. 6,5. Ritrovo presso il Centro Polivalente Taviglianese in Via Italo Meliga 1 - Tavigliano. 9:00 Partenza categorie Femminili/Junior/SMC, 10:30 Partenza categorie SMA/SMB.

- Miagliano, Storie di Piazza al Lanificio Botto, negli spazi esterni, all’aperto.. mercato della lana

- Graglia, camminando nei dintorni di Graglia, - ritrovo in Piazza Crida a Graglia ore 9.30 (parcheggio gratuito - gazebo iscrizioni vicino al bar sport) - partenza camminata dalle ore 10.00 - a seguire ristoro finale presso la sede del Gruppo Spor vo (situata nel paese a 200 m dal parcheggio)

- Biella, “CIRCUITO ELITE” Competizione Italiana Categoria Serie A di bocce

- Valdengo, Sport con associazioni del territorio, parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza

- Postua, pranzo ass spazzacamini S. Martino

- Ronco Biellese, Saliceramica: la ceramica incontra il salice! Laboratorio con il cestaio

- Valle Cervo esoterica, tour alla scoperta di San Giovanni d'Andorno, dalle 14

- Coggiola, 15^ Coggiola/Moglietti - Km. 5,1, strada, Coggiola organizzata dal Gruppo sportivo Ermenegildo Zegna Valdilana -Trivero. Il ritrovo è alle 8,30, la partenza alle 9,45.

- Zubiena, riapertura del centro visite, alle 15,30 inaugurazione mostra, alle 16 passeggiata con il guardiaparco

- Camburzano, pranzo benefico pro asilo di Camburzano, ricco menù con 5 portate, giochi per bambini e tanto spettacolo. Inizio festa ore 11

- Benna, Festa ad San Pero a Ben-na, 9,30 messa di San Pietro, cena e alle 21 concerto della Fanfara Alpina della Valle Elvo

- Biella, Street Art Riva Festival, 10° edizione, dalle 20,30 piazza del Monte, piazza San Giovanni Bosco e via Italia

- Gaglianico, festa di San Pietro, cena e musica

- Zubiena, festa della Birra, cena e musica

- Lessona summer festival

- Vigliano, Alpini in festa

- Pettinengo, “Restauri & Chitarre” al Museo degli acquasantini, alle ore 17:00, si terrà il concerto della XXXIV edizione di Restauri e Chitarre al MUSA - Museo degli acquasantini e della sacralità dell’acqua presso l’oratorio di San Rocco (Fraz. Livera).

- Sordevolo, all'anfiteatro alle 21 un nuovo grande allestimento del Teatro Coccia di Novara, l'opera Il Nabucco di Giuseppe Verdi

- Viverone, “Suoni in movimento”, rassegna Suoni in movimento fa tappa al Centro di documentazione del Lago di Viverone. Per l’occasione è prevista la visita guidata al sito alle ore 15.30, mentre alle 16.30 andrà in scena il concerto Gli stili italiani: dalla musica colta al pop ai Giardini di Villa Lucca (municipio).

- Viverone, viale Lungo Lago, Mercatino degli hobbisti sul Lungo Lago

- Miagliano, Lanificio Botto, Il mercato della lana, spettacolo nel teatrino esterno e lungo la roggia con partenze dei vari gruppi dal Lanificio alle 15, 16 e 17.

- Pralungo, festa estiva in frazione Valle cena dalle 19 (grigliate, polenta concia, erbette e piatti tipici), e musica con Discoteca Mobile Energia

- Pettinengo, “Villa Piazzo in musica” secondo dei tre concerti della serie “Mondi paralleli”, i dialoghi musicali a cura di Massimo Giuseppe Bianchi (pianoforte).

- Candelo, al Ricetto dalle 10 alle 18 mercato dei produttori agricoli

Mostre

- Biella Piazzo, corso del Piazzo, Oratorio del Santo Sudario, Mostra: Legàmi, fino al 2 luglio. Orari apertura: giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30 venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30 sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 20.

- Biella, via Quintino Sella 54/b, Segno e Disegno - Il linguaggio artistico di Giorgio Griffa incontra l'eccellenza tessile biellese, fino al 2 luglio. Orari mostra: giovedì dalle ore 10 alle 14 - venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica dalle ore 10 alle 18.

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5, L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià 29-30.04.1945, fino al 15/10. Orari apertura mostra: sabato dalle ore 15 alle 18 e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23, fino al 12/11, mostra "E il giardino creò l'uomo". Dalle 10 alle 17

- Zubiena, fino al 30 luglio a Vermogno, via dei Monti, 73 Esposizione locandine "40 anni della rivista Piemonte Parchi" dalle 15 alle 17,30

- Pollone, fino al 31 luglio, Riserva Naturale del Parco Burcina “F. Piacenza”, Cascina Emilia, NATURA DIPINTA Acquarelli naturalistici dalle 14 alle 18.

- Biella, fino al 6 agosto allo Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 c'è Design Alabastro 22, che coinvolge 11 Designer e 11 Alabastrai per la realizzazione di 11 nuovi inediti prototipi in alabastro, esposti in Mostra. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.