Estate con la Palazzina, ecco gli appuntamenti di luglio

L’"Estate con la Palazzina" continuerà anche nel mese di luglio. Da non perdere i nuovi appuntamenti con la musica grazie a “Tessiture Sonore”, con i giochi da tavola de “il Folletto Fumetteria”, letture a cura della Biblioteca Ragazzi e degli Amici della Biblioteca, letture e laboratori creativi a cura di Elena Taverna e Simabè. Vi aspettiamo per continuare insieme la nostra estate in Biblioteca Ragazzi in piazza La Marmora, 5.

PROGRAMMA

MARTEDÌ 4 LUGLIO

Ore 11.00 “Acchiappa Suoni nella tana di Orso Buco”. Letture e giochi musicali con Tessiture Sonore. (dai 3 ai 6 anni)

MERCOLEDI’ 5 LUGLIO

Ore 17.00 Un pomeriggio a pois. Letture e laboratorio creativo con i Simabè. (dai 5 anni)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO

Ore 11.00 Si può leggere ai delfini? Letture e laboratorio creativo a cura della Biblioteca. (dai 5 anni)

MARTEDI’ 11 LUGLIO

Ore 11.00 Giochiamo con lo yoga tra i libri. Alla scoperta dello yoga a partire dai libri con Francesca degli Amici della Biblioteca. (dai 5 anni)

MERCOLEDI’ 12 LUGLIO

Ore 17.00 Cervo volante gigante...sto arrivando! Letture e laboratorio creativo per viaggiatori curiosi a cura di Elena Taverna. (dai 3 ai 6 anni)

GIOVEDI’ 13 LUGLIO

Ore 11.00 E’ arrivata l’estate: nuvole, sole, colori e… giochi d’acqua! Letture e laboratorio creativo per viaggiatori curiosi a cura di Elena Taverna. (dai 5 anni)

MARTEDI’ 18 LUGLIO

Ore 11.00 Giocoleggendo con il Folletto. Letture e giochi da tavola a cura della Biblioteca Ragazzi e della fumetteria "Il Folletto". (dai 5 anni)

MERCOLEDI’ 19 LUGLIO

Ore 17.00 Kamivoilà...chi ci sarà? Letture e laboratorio creativo a cura della Biblioteca. (dai 3 anni)

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

Ore 11.00 Arriva l’onda e…Letture e laboratorio a cura della Biblioteca Ragazzi. (dai 5 anni)

Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 015-3507651 o scrivere a bibragazzi@comune.biella.it